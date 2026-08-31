ABC de las emociones: jóvenes inician clases con nuevo programa de salud mental

La estrategia de salud mental para jóvenes fue presentada el pasado 22 de abril , tras el ataque a turistas en Teotihuacán; sin embargo, con el arranque del ciclo escolar 2026-2027 se puso en marcha oficialmente.

“Todos los lunes en tercero de secundaria y educación media superior. Si hace falta, lo ampliamos a los otros grados. Va a haber una plática de las maestras, los maestros sobre el ABC de las emociones”, anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

Las y los alumnos de tercero de secundaria y bachillerato regresan a clases este lunes con una nueva dinámica para el cuidado de la salud mental: el ABC de las emociones.

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, si es necesario, el programa se extenderá a otros grados

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, si es necesario, el programa se extenderá a otros grados ( )

El ABC de las emociones busca atender a jóvenes de 14 a 18 años con un enfoque preventivo, a través del fortalecimiento de lazos de comunicación y la convivencia en las escuelas, así como el mejoramiento de la convivencia en familia, según informó la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Hogla Rodríguez Mora.

“Y una cuestión muy adicional que hoy es muy importante, que es cómo nos comunicamos a través de las redes sociales, cómo nos relacionamos con los dispositivos y cómo eso afecta nuestro bienestar emocional; para bien, pero también hay que tener mucho cuidado porque puede ser para mal”, detalló la subsecretaria.



¿Cómo funcionará el ABC de las emociones?

Tania Hogla Rodríguez explicó que el programa ABC de las emociones contempla la entrega de 16 millones de guías: 7.5 millones para estudiantes, 7.5 millones para familiares y un millón para docentes.

Las guías abordarán temas como qué es la salud mental, cómo aprender a cuidarnos, cuidar a otras personas, identificar cuándo pedir ayuda, la relación con las tecnologías digitales, entre otros temas. Estos contenidos incluyen información, lecturas y ejercicios para trabajar en casa y en las escuelas.

El ABC de las emociones contempla que se dedique una hora a la semana a hablar sobre salud mental y cuidado emocional en las aulas a través de ejercicios y actividades.

Además, de octubre a diciembre se convocará en las escuelas del país a asambleas informativas con madres, padres y personas cuidadoras para fortalecer el vínculo con las escuelas y concientizar sobre el impacto y uso de dispositivos, redes sociales y la inteligencia artificial.

De igual forma, a partir del 23 de septiembre, personas servidoras públicas visitarán las escuelas para fomentar la reflexión y el diálogo con las y los estudiantes. Asimismo, se harán brigadas de salud.

Finalmente, se puso a disposición de las y los jóvenes la Línea de la Vida, un número telefónico al que se puede llamar o enviar mensajes de texto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de forma gratuita para recibir ayuda y acompañamiento. El número es: 800 911 2000 y también se puede visitar el sitio oficial www.gob.mx/lineadelavida.