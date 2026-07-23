Abogado de Ruffo Appel denuncia condiciones inhumanas en el Altiplano

El abogado defensor de Ernesto Ruffo Appel, Fernando Gómez Mont, denunció que el ex Gobernador de Baja California permanece recluido “en condiciones inhumanas” en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, conocido como el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Ruffo Appel fue vinculado a proceso el 23 de julio por la Fiscalía General de la República por su presunta participación en delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, un esquema conocido como huachicol fiscal, tras ser detenido el 16 de julio en Ensenada, Baja California.

La medida cautelar de prisión preventiva lo mantiene recluido en el mismo penal de máxima seguridad desde entonces.



¿Qué dijo la defensa sobre las condiciones de reclusión?

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Gómez Mont, ex Secretario de Gobernación durante el Gobierno de Felipe Calderón, calificó como “un abuso” el nivel de restricción que enfrenta su cliente: “llevar este grado de fuerza innecesaria, de restricción innecesaria, no tiene ningún sentido”, afirmó.

El abogado adelantó que buscarán por vías legales modificar las condiciones de internamiento.

Sobre el estado anímico de Ruffo, Gómez Mont descartó que esté abatido: dijo que su cliente enfrenta el proceso con la seguridad de su propia inocencia y con entereza.



¿Hay antecedentes de esta denuncia?

Antes de esta vinculación a proceso, un juez ya había concedido a Ruffo Appel un amparo para que no fuera incomunicado ni sufriera actos de tortura, tras su detención el 16 de julio.

Hasta el cierre de esta nota, ninguna autoridad —ni la FGR ni la administración del penal— se ha pronunciado sobre la denuncia específica de condiciones inhumanas planteada por la defensa, por lo que se trata, por ahora, de una acusación de parte sin corroboración institucional.



¿Qué es el huachicol fiscal?

Huachicol proviene de la palabra maya “huach” o “waach”, usada para referirse a los “forasteros”, de acuerdo con la Academia Mexicana de la Lengua. Mientras, en castellano es utilizada con el sentido de algo falso o de mala calidad.

Anteriormente, se refería a bebidas alcohólicas adulteradas como el aguardiente diluido; después, el combustible robado y rebajado —que también es una adulteración— se apropió de la definición.

Al igual que el huachicoleo común, el huachicol fiscal facilita la extracción, el transporte y la comercialización ilegal de hidrocarburos.

Sin embargo, se diferencia porque el combustible robado es transportado fuera del País y las organizaciones que se dedican a este delito evaden obligaciones fiscales, como no pagar impuestos, explica Michel Levien, abogado especializado en antilavado, anticorrupción y cumplimiento normativo.

Por ejemplo, si una organización roba petróleo crudo para distribuirlo en Estados Unidos, deberá transportarlo mediante buques y pasarlo por aduanas para llevarlo a una refinería. Entonces, para que no sea incautado, lo registran como un desecho petroquímico o como otro líquido para evadir impuestos.