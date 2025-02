Abogado niega que ‘El Mayo’ busque trato con EU

Ismael Zambada García, “El Mayo”, no estaría negociando la entrega de información a las autoridades de Estados Unidos a cambio de obtener una pena baja o algún otro beneficio, aseguró Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico del narcotraficante en México.

En entrevista con el diario Reforma, publicada este 10 de febrero, el abogado dijo que lo único que buscaba el ex líder del Cártel de Sinaloa era pedir a la justicia estadounidense que no le aplicara la pena de muerte, pero aclaró que esto no era parte de un acuerdo, sino de un litigio.

“Lo que yo tengo conocimiento por Frank Pérez [abogado de Zambada García en Estados Unidos] y él a su vez de manera directa, es que el señor Ismael en ningún momento ha establecido emitir una declaración de culpabilidad, ni buscar ningún tipo de beneficio a cambio de información”, señaló Delgado González.

“Lo que el señor Ismael, en el mejor de los casos ha estado solicitando o solicita por medio de su defensa, y en este caso por su asesoría jurídica en México, es que se le respeten sus derechos humanos y no le se le aplique la pena de muerte en los Estados Unidos de América”, abundó.

El litigante también aseguró no tener conocimiento de que los fiscales y las agencias estadounidenses le hubieran hecho una oferta concreta a “El Mayo” o le preguntaran por el nombre específico de personas vinculadas a la protección de su grupo criminal.

Afirmó que en México, el presunto líder del tráfico de drogas prepara una estrategia legal que comprende una solicitud de defensa consular a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que exija su repatriación a Estados Unidos.

En la misma solicitud, cuyo escrito presentará en esta semana, dijo, otra de las exigencias será que la Cancillería le demande a las autoridades estadounidenses garantizar al capo los mismos derechos que a un extraditado y, por consecuencia, no aplicarle la pena capital.

“Es necesario y válido decirlo, que al día de hoy, cada minuto y segundo que el señor Ismael Zambada pasa en Estados Unidos, se sigue actualizando un delito, que es el de privación ilegal de la libertad”, comentó Delgado González.

“De allí que sostenemos que todo lo que se pueda actuar en aquel país tiene un efecto corruptor ¿qué quiere decir esto? que como el inicio es ilegal o está contaminado, todo lo que suceda después también lo va a estar, es la teoría del fruto del árbol envenenado, si el árbol está envenenado, sus frutos por consecuencia también lo estarán”, insistió.

A pregunta expresa del citado rotativo, Delgado González reconoció que el Gobierno de Estados Unidos no estaba obligado a aplicar el Tratado entre México y Estados Unidos, para prohibir los secuestros transfronterizos ni, con base en esta norma, deportar a Zambada García. La razón, según enfatizó, es que ese acuerdo fue protocolizado por México en el 2001, pero nunca por su contraparte.

“Es aplicable en México como un criterio orientador, de fuerza legal, mas no es coercitivo en cuanto a su aplicación para los Estados Unidos, es decir, a México sí lo obliga a exigir la repatriación, porque esa fue la voluntad soberana en aquel entonces, fue publicada, fue ratificada, y esa es la voluntad del pueblo de México”, refirió.

“Sin embargo, no fue la voluntad del pueblo norteamericano y eso también debe de ser respetado, sin embargo, para nuestro interior, sí se obliga, para con el exterior no resulta obligatorio”, comentó Delgado González.

Expresó que la Fiscalía General de la República no había hecho ninguna solicitud de asistencia jurídica para interrogar a Zambada García, en su celda el del Centro Correccional Metropolitano, Nueva York (MCC New York, por sus siglas en inglés), como parte de la carpeta de investigación que llevaba a cabo por su secuestro ocurrido el 25 de julio de 2024, en Culiacán, Sinaloa.

Asimismo, indicó que Zambada García tenía la calidad de víctima en esa indagatoria y, como tal, valoraba la posibilidad de aportar los datos de prueba. “Aún no (ha rendido un testimonio en la FGR), pero como parte de la estrategia, lo estamos considerando”, insistió.