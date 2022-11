Abogados de Lozoya ganan tiempo: quieren convencer a la FGR de un pago reparatorio

MÉXICO._ Los abogados de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, y de Gilda Margarita Austin, su madre, consiguieron aplazar 10 días la audiencia intermedia en el caso Odebrecht, donde la Fiscalía General de la República los acusa de los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho.

La defensa del ex funcionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto argumentó, al igual que en la acusación por la compra a sobreprecio de la planta Agronitrogenados, que se tomarán estos días para concretar un acuerdo reparatorio con autoridades federales, el cual incluye el pago de la reparación del daño. Por ello, la Jueza Verónica Gutiérrez Fuentes aprobó aplazar la audiencia.

Lozoya Austin compareció este lunes ante un Juez federal de control por el caso Odebrecht, en el que la FGR lo señala por presuntamente recibir sobornos de la constructora y le imputa los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

El abogado Alejandro Rojas argumentó ante la Jueza federal Verónica Gutiérrez Fuentes que han tenido diversas reuniones con actores del Gobierno federal por lo que confían en alcanzar un acuerdo con Petróleos Mexicanos, también aseguró que Lozoya Austin ha aportado entrevistas y datos de prueba que dan “frutos muy importantes para el Estado”.

La defensa del ex funcionario dijo que también necesitan más días porque aún no han podido acceder a entrevistas en video que la FGR hizo a funcionarios de Odebrecht y que pretende usarlas como datos de prueba en su contra, de acuerdo con los abogados, las solicitaron desde marzo, pero la dependencia no los ha proporcinado.

Los representantes legales de la FGR aseguraron que ya solicitaron una copia de las entrevistas.

“Esperamos que esta semana se pueda presentar a la defensa los datos probatorios”, expuso uno de los funcionarios durante la audiencia que duró poco más de 20 minutos.

Emillo Lozoya se encuentra detenido sin sentencia desde el año pasado en el Reclusorio Norte y su madre enfrenta el proceso penal en arraigo domiciliario, por lo que hoy compareció mediante videollamada.

La defensa del ex funcionario también dijo que le falta presentar ante la FGR dos periciales en materia de contabilidad y derecho extranjero.

La Jueza Gutiérrez aceptó diferir la audiencia pero pidió a la fiscalía y a los abogados de los acusados descubrir los datos de prueba con los que cuentan para que en 10 días pueda comenzar la audiencia intermedia caso de no lograr acuerdo reparatorio con Pemex.

Emilio Lozoya Austin busca conseguir un acuerdo reparatorio para evitar que el caso llegue a juicio, ya que la FGR ha adelantado que de probar su culpabilidad buscará una condena de al menos 46 años.

Desde el viernes pasado, el abogado del ex funcionario, Miguel Ontiveros, adelantó al término de una audiencia por el caso Agronitrogenados, que fue diferida 10 días, que hoy insistiría en que se concretara un criterio de oportunidad.

El abogado dijo que para ello su cliente ofreció ratificar “cuantas veces sea necesario” la denuncia por corrupción que hizo en agosto de 2020 y en la que menciona a políticos como los expresidentes Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como al excandidato presidencial Ricardo Anaya por su relación en actos de corrupción; además, Lozoya Austin estaría obligado a entregar una suma de dinero como reparación del daño que ocasionó a Pemex.

La defensa del ex funcionario ya había ofrecido en abril pagar 10 millones 700 mil dólares como reparación a cambio de que continuara su proceso penal fuera del Reclusorio Norte, donde ha pasado el último año, pero Pemex no aceptó la oferta.

El 13 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que pidió no tratar este tema “a la ligera” y hacer una auditoría para determinar a cuánto asciende el daño provocado tanto por los sobornos que Lozoya Austin habría aceptado de Odebrecht, mismos que ascenderían a 10.5 millones de pesos, como por el caso de la planta Agronitrogenados.

Emilio Lozoya Austin fue detenido en España y extraditado a México en julio de 2020, por más de un año continuó sus procesos legales en libertad, pero en noviembre de 2021 la FGR solicitó su detención argumentando el riesgo de que el político se fugara, ahora sus abogados insisten en lograr un acuerdo con autoridades federales.