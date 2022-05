Abogados y familia Cuevas buscan destitución de Gertz; FGR va por juez Delgadillo Padierna

Los tres abogados del despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá -a quienes el 19 de mayo del 2022, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, les canceló órdenes de aprehensión-, anunciaron que buscarán la destitución de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), por violar sus derechos humanos.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio y César Omar González Hernández, acusaron a la FGR de utilizar el aparato del Estado para actuar en contra de los “enemigos” de Gertz Manero.

Ambos litigantes afirmaron que durante la audiencia de 23 horas que se llevó a cabo en el Reclusorio preventivo Varonil Sur, Manuel Granados Quiroz, fiscal de asuntos especiales de la FGR, no logró sustentar las acusaciones en contra de los cuatro abogados, por lo que el juez federal dejó sin efectos el caso.

Además de que Delgadillo Padierna pidió dar vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por considerar que hubo violaciones al debido proceso. Los litigantes también aseguraron que con este caso quedó demostrado que la FGR actúa de forma sistemática en beneficio particular de su titular.

“No tenemos por qué acostumbrarnos a esto, no es normal lo que estamos viviendo con esta fiscalía, casos como [Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología] CONACYT, los Cuevas, la [Universidad de las Américas] UDLA, [Juan] Collado [Mocelo], Paulo [Diez Gargari], únicamente trabaja con asuntos de consigna, de vendettas, e intenta dar resultados que son de interés del fiscal”, acusó Araujo Rivapalacio.

Ambos litigantes anunciaron que pese a que el juez de federal dio por concluido el caso, la FGR insistirá en reabrir la carpeta de investigación, por lo que su defensa analiza la ruta jurídica a seguir y una de las opciones es interponer una denuncia en contra de todos los funcionarios involucrados en el caso que les atañe y que no descartan llegar hasta organismos internacionales.

“Estoy seguro que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en este caso por la violación a los derechos humanos, vamos a ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] y la destitución del fiscal”, dijo, por su parte, González Hernández.

Ambos litigantes no negaron su relación de amistad con Julio Scherer Ibarra, ex titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, pero que consideraron que es una calumnia por parte de la FGR, que los vincule en una red de tráfico de influencias.

En entrevista en el mismo noticiero radiofónico, Manuel Granados Quiroz, fiscal de asuntos especiales de la FGR, estuvo desacuerdo con la decisión de juez Delgadillo Padierna de desechar 75 datos de prueba que, según dijo, se ofrecieron para lograr la imputación de los cuatro acusados.

Granados Quiroz consideró que Delgadillo Padierna no analizó el caso adecuadamente y tomó una decisión “apresurada”, además de que, según el fiscal, “realizó manifestaciones que se alejan de ese deber de imparcialidad, de objetividad y de deber hacia la ley que debe tener todo juzgador, el emplear calificativos denostativos. Eso sí es preocupante porque pasó por alto el principio de buena fe”, explicó.

El fiscal de asuntos especiales de la FGR insistió que, sin que haya una imputación formal en contra de Scherer Ibarra, por parte de la Fiscalía General de la República, el juez federal actuó de manera oficiosa a su favor.

“Nosotros no actuamos por consigna, no actuamos por venganza, actuamos con base en denuncias que presentan las víctimas y nuestro deber es determinar si existen elementos para ejercitar la acción de la justicia; nosotros esclarecemos hechos, no fabricamos culpables, ni hacemos persecuciones”, afirmó Granados Quiroz.

El fiscal de asuntos especiales de la FGR anunció que el lunes 23 de mayo del 2022, ingresarán una apelación ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por el fallo y también darán inicio a una carpeta de investigación por el actuar del juez Delgadillo Padierna.

FAMILIA CUEVAS REÚNE FIRMAS EN CHANGE.ORG PARA DESTITUIR A GERTZ MANERO

En paralelo al fallo, familia Castillo Cuevas comenzó, el 20 de mayo del 2022, con la difusión de una petición para recabar firmas que apoyen la exigencia de “renuncia, destitución o remoción” del titular de la Fiscalía General de la República.

La publicación en la plataforma Change.org acusaron que Gertz Manero no cumple con los requisitos para mantenerse en el cargo. Asimismo, mencionaron que ellos sufrieron los “abusos” del titular de la FGR, por lo que exigen se utilicen los mecanismos de ley para que pueda ser destituido.

“Su cargo se ha caracterizado por ser vengativo en contra de quiénes le incomodan, tibio ante el crimen organizado e indiferente con las víctimas del delito, lo que se traduce en una de las peores gestiones de procuración de justicia en la historia de México”, señalaron.

“Alejandro Gertz Manero puede ser destituido a través de dos mecanismos contemplados en la Constitución: el juicio político a cargo del Congreso, o la remoción por parte del Presidente de la República”, indicaron los miembros de la familia Castillo Cuevas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló, el 29 de marzo del 2022, que tras la decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de otorgar dos amparos lisos y llanos a Laura Morán Servín y a Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, madre e hija, acusadas por el supuesto homicidio por falta de cuidado de Federico Gertz Manero, hermano del titular de la FGR, instruyó a Adán Augusto López Hernández, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), para ofrecerles apoyo y protección, “de inmediato”.