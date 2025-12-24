Absuelven a Daniel Arizmendi, ‘El Mochaorejas’, del delito de secuestro; seguirá preso por otras causas penales

Una jueza federal absolvió a Daniel Arizmendi López, “El Mochaorejas”, del delito de secuestro, y declaró cumplida la pena de ocho años de prisión que se le impuso por delincuencia organizada.

Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza Segunda de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, consideró que los medios de prueba presentados por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) fueron insuficientes.

Pese a la sentencia, permanecerá en prisión por otros delitos como delincuencia organizada, homicidio agravado y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

Asimismo, la jueza le impuso el pago de una multa de 13 mil 225 pesos y en caso de que no pueda pagarlos, deberá realizar 500 jornadas de trabajo no remuneradas a favor de la comunidad en instituciones públicas, educativas, de asistencia social, o privadas asistenciales.

Daniel Arizmendi fue detenido en 1998 por elementos de la policía judicial del Estado de México y sentenciado en 2003. Era conocido por mutilar las orejas de sus víctimas para presionar a las familias para pagar rescates.

Fue sentenciado a una pena de 393 años de cárcel por diversos delitos, aunque en septiembre de 2022 un tribunal unitario declaró inválida una condena de 40 años de prisión por actos de tortura, luego, otra por 50 años.

Hasta ahora, Daniel Arizmendi lleva 27 años preso.