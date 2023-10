No se sabe si Rangel Ventura es el turista que quiere salir de Acapulco y que, dice, que estaba hospedado en el Fiesta Americana pero que le urge llegar aunque sea a Chilpancingo, que lo intentó pero que no halló paso y ahora está de nuevo circulando para intentarlo por otra salida. Se dirige a La Diana. En esa ruta van todos los autos.

Las palmeras no se mueven al viento del trópico. Están amontonadas en el suelo, lo mismo que algunos árboles. Algunas palmeras siguen erguidas, pero se nota que hicieron frente a rachas de vientos devastadoras.

Acapulco ya no es más el paraíso, por lo menos no este miércoles 25 de octubre.

-Busqué la manera de salir, aunque sea a Chilpancingo, pero no hay forma-, se escucha decir a un turista que quiere escapar del infierno en que Otis convirtió al paraíso del Pacífico mexicano.

El recorrido por la costera, en dirección al Acapulco tradicional, es una muestra de cómo quedó el paraíso. Las personas que circulan en los autos evadiendo obstáculos como árboles, palmeras caídas y materiales de construcción arrancados a edificios, van a la Diana, al punto de salida del paraíso.

El carril normal de la costera Miguel Alemán hacia el Acapulco tradicional está completamente inhabilitado, los autos van por el carril contrario. Van a vuelta de rueda, evadiendo los obstáculos. Algunas personas caminan, rápido, como buscando algo.

Muchas personas de la zona Centro y de otras partes del estado no tienen comunicación con sus familiares.

“Estoy angustiada, no sé qué pasó con mi hijo, cómo está”, comparte una maestra desde Chilpancingo. Su hijo vive en Acapulco. Ya llamó varias veces al celular y no han señal. No hay red de internet. Las horas transcurren este miércoles sin noticias.