Accidente del Tren Maya en estación Izamal, en Yucatán, fue ‘percance de vía’, dice empresa; no hay heridos

El Tren Maya, uno de los megaproyectos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tuvo un accidente en la estación Izamal del Tramo 3, en Yucatán, el cual fue calificado como un “percance de vía” por las autoridades y que no dejó heridos.

“A la 1:48 p.m. de esta fecha, en la estación Izamal, Yucatán, el tren 304 que se trasladaba de Cancún a Mérida al accesar a baja velocidad a los andenes de la estación, sufrió un percance de vía”, informó la empresa paraestatal.

De igual manera se dio a conocer que no hubo personas lesionadas, que los usuarios fueron trasladados en camiones a su destino, así como la integración de una Comisión Dictaminadora para determinar las causas del accidente.

Videos difundidos en redes sociales muestran uno de los vagones fuera de las vías y ladeado, mientras que otro muestra daños al interior del tren.

En uno de los videos se ve a personas bajando de los vagones y se escucha a una persona decir “hay que ir avanzando por favor”.

Otro muestra la escena donde ocurrieron los hechos mientras una persona menciona que fue un choque entre trenes: “Nos choco otro tren, otro tren que se nos metió y desvió a ese tren. Parece que no hay muertos, es un verdadero desastre”.

El Tren Maya ha reportado al menos otros dos descarrilamientos desde que entró en operaciones, uno en marzo de 2024 y otro en enero de este año, cerca de la estación Limones en Quintana Roo, y que dejó dos heridos.

Sobre esta obra de su antecesor, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha dado información engañosa, primero al señalar que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), realizó obras públicas con costos adecuados, por lo cual presumió el tren, pero la construcción tuvo un sobrecosto total de 341 millones de pesos en términos reales e, incluso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha realizado distintos señalamientos sobre presuntos gastos irregulares en su ejecución.

De igual manera, la mandataria aseguró que el Tren Maya es un proyecto rentable; sin embargo, la empresa militar reportó pérdidas por 1 mil 185 millones de pesos durante el primer trimestre de 2025, pese a recibir subsidios y transferencias por parte de la Federación en este periodo.