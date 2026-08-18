$!Accidente en muelle de Tamaulipas deja cuatro elementos de Marina muertos

La madrugada de este martes, cuatro elementos de la Secretaría de Marina (Semar) murieron tras registrarse un accidente vehicular en un muelle ubicado en La Pesca, municipio de Soto la Marina, Tamaulipas, informó la Vocería de Seguridad estatal. De acuerdo con los reportes, el accidente ocurrió durante las primeras horas del día. Tras recibir el aviso, autoridades y cuerpos de emergencia se trasladaron al sitio para realizar las labores correspondientes y atender la situación.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó el fallecimiento de los cuatro integrantes de la Marina y expresó sus condolencias a sus familiares, compañeros y seres queridos. “La Vocería de Seguridad de Tamaulipas lamenta profundamente el fallecimiento de los cuatro integrantes de la Secretaría de Marina”, señaló en su comunicado. Los cuatro elementos, quienes se encontraban fuera de sus actividades laborales, perdieron la vida luego de que el vehículo particular en el que viajaban cayera al río en el muelle de La Pesca. Buzos de la Semar acudieron al lugar para apoyar en la recuperación de los cuerpos, mientras autoridades realizan las investigaciones y peritajes para determinar las causas y circunstancias del accidente.