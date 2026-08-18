$!Accidente en muelle de Tamaulipas deja cuatro elementos de Marina muertos

La madrugada de este martes, cuatro elementos de la Secretaría de Marina (Semar) murieron tras registrarse un accidente vehicular en un muelle ubicado en La Pesca, municipio de Soto la Marina, Tamaulipas, informó la Vocería de Seguridad estatal.
De acuerdo con los reportes, el accidente ocurrió durante las primeras horas del día. Tras recibir el aviso, autoridades y cuerpos de emergencia se trasladaron al sitio para realizar las labores correspondientes y atender la situación.
La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó el fallecimiento de los cuatro integrantes de la Marina y expresó sus condolencias a sus familiares, compañeros y seres queridos. “La Vocería de Seguridad de Tamaulipas lamenta profundamente el fallecimiento de los cuatro integrantes de la Secretaría de Marina”, señaló en su comunicado.
Los cuatro elementos, quienes se encontraban fuera de sus actividades laborales, perdieron la vida luego de que el vehículo particular en el que viajaban cayera al río en el muelle de La Pesca. Buzos de la Semar acudieron al lugar para apoyar en la recuperación de los cuerpos, mientras autoridades realizan las investigaciones y peritajes para determinar las causas y circunstancias del accidente.
Soto la Marina, zona donde ocurrió el accidente
La Pesca se encuentra en la zona costera de Soto la Marina y concentra actividades turísticas, pesqueras y marítimas. En el área también se ubican instalaciones de la Secretaría de Marina.
El Sector Naval La Pesca forma parte de la estructura naval en Tamaulipas. Las autoridades no han informado hasta ahora mayores detalles sobre el accidente ni sobre las causas que provocaron la muerte de los cuatro elementos.
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, lamentó el fallecimiento de los marinos y envió sus condolencias a las familias de las víctimas. “Lamento profundamente la pérdida de cuatro elementos de la Secretaría de Marina”, expresó el mandatario estatal.
Villarreal también manifestó su solidaridad con los compañeros y seres queridos de los elementos fallecidos y deseó fortaleza a sus familias ante la pérdida. “Que sus familias encuentren fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”, añadió.