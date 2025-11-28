‘Aceptó ser Embajador de México y qué bueno’: Sheinbaum sobre salida de Gertz y pide mayor coordinación con quien llegue a la FGR

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este viernes que Alejandro Gertz Manero, quien presentó su renuncia ayer a la Fiscalía General de la República, “aceptó ser Embajador de México y qué bueno”, y señaló que Ernestina Godoy quedará al frente de la institución, mientras que Raúl Jiménez será el encargado de despacho en la Consejería Jurídica.

En su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el País al que Gertz será enviado no puede anunciarse hasta que concluya el proceso diplomático correspondiente.

“Ya pronto vamos a decir en a dónde se va a ir porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el País y hasta que no se acepten las credenciales, entonces no puede anunciarse, esa es una regla”.

Sheinbaum añadió que espera una relación aún más estrecha con la llegada del nuevo titular de la FGR.

“Yo espero que ahora a partir de que se nombre al nuevo Fiscal o la nueva Fiscal, pues haya todavía más coordinación, porque es una responsabilidad del Gobierno de México, de las fiscalías y del Poder Judicial avanzar en la seguridad y en la paz en nuestro País”.

La Presidenta detalló que, conforme a la legislación de la FGR, Ernestina Godoy quedará a cargo tras la renuncia del Fiscal “y estará tomando posesión más tarde” del encargo establecido en la normatividad interna.

En cuanto a la Consejería Jurídica de la Presidencia, Sheinbaum indicó que Raúl Jiménez entrará como relevo temporal tras la salida de Godoy.

“Por lo pronto se queda un encargado de despacho (...) Y estaré nombrando consejero o consejera jurídica la próxima semana”, dijo.

Cuestionada sobre los casos de corrupción pendientes, la Mandataria subrayó la importancia de la coordinación entre instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Señaló que las fiscalías estatales y la FGR son centrales en la apertura de investigaciones y en la solicitud de órdenes judiciales, y que esa articulación es clave para la estrategia.

Finalmente, reconoció el trabajo del fiscal saliente y afirmó que el propósito es fortalecer la coordinación institucional respetando la autonomía de la FGR.

La renuncia de Gertz Manero se sustentó en una “causa grave” relacionada con su intención de asumir una embajada en un “país amigo”, cargo que, según indicó en su carta al Senado, le fue ofrecido por la Presidenta.

El ahora ex Fiscal envió este jueves el documento a la Cámara Alta a través de un enlace de la dependencia, unos minutos antes de las 4:00 de la tarde, y la renuncia fue aprobada por 74 votos a favor y 22 en contra, luego de un debate en el que las bancadas expresaron posturas encontradas sobre la suficiencia de la causa alegada.

Antes de su salida, Gertz Manero nombró a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, con lo cual quedó como encargada de despacho de la FGR, conforme a la legislación aplicable.

La oposición señaló que la renuncia obedecía a la intención del oficialismo de influir en una institución autónoma, mientras que legisladores de Morena y el Partido Verde llamaron a aprobar la dimisión con base en el argumento de que el ex Fiscal ya no deseaba permanecer en el cargo y tenía 86 años.

Tras la aceptación de la renuncia, el Senado emitió la convocatoria para elegir a la nueva persona titular de la Fiscalía.

El registro de aspirantes se llevará a cabo entre viernes y domingo y la Junta de Coordinación Política del Senado deberá entregar un listado de 10 perfiles a la Presidencia el 2 de diciembre.

La Presidenta tendrá hasta 10 días para enviar una terna al Senado, cuyos integrantes deberán comparecer ante el pleno antes de la votación por mayoría calificada.