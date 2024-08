El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que fue acertado que la FGR atrajera el expediente de la Fiscalía de Sinaloa sobre la muerte de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ya que, según él, estaba dando a conocer cosas que no coincidían.

La Fiscalía General de la República señaló que la Fiscalía de Sinaloa, no procesó de forma correcta la escena de la muerte de Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense, Diputado federal electo y ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ocurrido el 25 de julio en Culiacán.

“Fue acertado que se atrajera el expediente y que esté a cargo de la investigación la Fiscalía, por esto que estamos ya sabiendo contradicciones, que, bueno, comenzaron desde el primer momento, porque la versión inicial, en el caso del ex Rector, versó sobre que se había sido ejecutado en la gasolinera, que había puesto resistencia, incluso, eso fue lo que declaró el testigo”, declaró López Obrador.

“Luego, el señor Zambada dice no, lo asesinaron donde se dio el encuentro, y ahora la Fiscalía [General de la República] también está dando a conocer que hay cosas que no coinciden, por eso nosotros queremos que se haga una investigación a fondo, seria y que se informe de todo y esperar a que tengan elementos y estén informando con toda libertad”, añadió.

Sin embargo, volvió a respaldar al Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, quien, según dijo, tenía su confianza.

“Tiene mi respaldo, porque no sabemos si él estaba enterado de esta situación, ya él ha dicho que no estaba en el País cuando ocurrió la detención de Ismael Zambada y el asesinato del ex Rector, pero vamos a esperarnos, vamos a esperar a tener toda la información y que se aclare, que no sea como antes, que se ocultaban las cosas”, enfatizó.

“Que no sea como antes, que se ocultaban las cosas y conocer las causas, por qué es que se detiene o secuestra al señor Zambada, quiénes participan, si había acuerdos o no había acuerdos con el Gobierno de Estados Unidos, todo. Antes no se podía tocar estos temas a fondo porque había implicaciones de los funcionarios del más alto nivel del Gobierno”, abundó.

“Ahora no, por eso es muy importante tener autoridad moral, porque si no las autoridades son encubridoras, cómplices, y al mismo tiempo, autoridades de segunda, de tercera, de quinta, que cualquiera los puede ningunear, chantajear, tanto los de la mafia del poder en el país, como los gobiernos extranjeros”, asentó.

Además, reconoció a la Fiscalía General de la República la acusación a Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno”, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, por la privación ilegal de la libertad del capo sinaloense Ismael Zambada García, “El Mayo”, lo que ocurrió el 25 de julio en Culiacán, desde donde fue trasladado, en avión particular, hasta territorio estadounidense, específicamente al aeropuerto “Doña Ana”, en Santa Teresa, Nuevo México,