“Nunca se presentó [el nuevo titular] con ningún equipo de trabajo, solo llegó a dar órdenes que siempre eran equivocadas”, afirmó una de las fuentes, que laboraba en el CNIH. Por ejemplo, les pedía a analistas solicitar directamente datos a las fiscalías estatales, cuando para hacerlo se requiere la firma de un convenio y no es una facultad que por su cargo puedan ejercer.

Desde su nombramiento, el pasado 23 de octubre, Reyes Sahagún ha colocado en los puestos más altos de la CNB a antiguos colaboradores suyos o de la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, aunque no cuentan con experiencia en la búsqueda de personas o la identificación de cadáveres. Este es también el caso de la propia comisionada, quien cuando fue designada dirigía el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), y antes fue titular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones en la Secretaría de Bienestar (SB) y trabajó en Morena, el partido gobernante.

Un funcionario de la CNB, que pidió no revelar su identidad, a quien el pasado 2 de enero le informaron que no renovarían su contrato, dijo que más de 50 empleados fueron cesados de su cargo o se les solicitó la renuncia con fecha del 31 de este mes. Otro trabajador calculó que los despidos podrían afectar a 160 personas. Antes del recorte autorizado por Reyes Sahagún, el organismo contaba con alrededor de 250 funcionarios.

Durante más de una década, Muñoz Gómez fue coordinador de auditoría en el Instituto Nacional Electoral; en este sexenio trabajó en la Secretaría de la Función Pública y como director de área en la SB, hasta que en 2021 llegó a la Unidad de Administración y Finanzas del INEA, cuando era titular Reyes Sahagún.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el actual director del CNIH habría validado tres transferencias por un total de 22 millones de pesos, realizadas en mayo de 2023 desde el INEA. El dinero, destinado al Gobierno de Chiapas, fue desviado a la cuenta de un proveedor del Estado de México días antes de la elección por la gubernatura.

En octubre, la comisionada encomendó la Dirección General de Acciones de Búsqueda y Procesamiento de Información a Carlos Alberto Reyes Campos, licenciado en Biología con una maestría en Políticas Públicas. Desde 2019 se encargó de coordinar y gestionar las actividades del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), encabezada por Alcalde hasta junio de 2023.

También de la STPS procede Consuelo Velasco Segura, quien estuvo a cargo del monitoreo y control de la plataforma del programa Jóvenes Construyendo el Futuro desde 2020. Con una formación de licenciada en Diseño y Comunicación Visual, desde octubre del año pasado asumió la dirección general del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Finalmente, al frente de la Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas está desde el 1 de noviembre la comunicóloga Xasní Pliego Granillo, quien trabajó en Morena y como enlace de transparencia y quejas relacionadas con derechos humanos en la coordinación de la SB que dirigía Reyes Sahagún. En abril de 2021 llegó al INEA para coordinar la operación de los programas de educación.

“Los están poniendo en puestos a los que definitivamente no vienen a aportar. Llegan justamente a reforzar esta preocupación de que la idea es desmantelar [a la CNB]”, consideró Grace Fernández Morán, del colectivo Buscando Desaparecidos México (Buscame) y hermana de Dan Jeremeel, desaparecido en 2008 en Torreón, Coahuila.

Cambios en la estructura

La Secretaría de Gobernación (Segob), de la que depende la CNB, negó el día 3 de enero en un comunicado que exista un “proceso de desmantelamiento” en la comisión y argumentó que anualmente se hace una revisión de los perfiles de las plazas que se liberan tras concluir el periodo de vigencia de los contratos eventuales. Paradójicamente, son los propios directores generales nombrados por Reyes Sahagún quienes carecen de experiencia para el cargo que se les encomendó.

Durante el periodo de Karla Quintana como titular de la CNB, de febrero de 2019 a agosto de 2023, el personal se incrementó de 43 a 89 personas en 2020. En los años siguientes el aumento fue menor, hasta que en 2022, con la creación del CNIH, se contrató a una plantilla de especialistas forenses. Según las fuentes consultadas, es la primera vez que tiene lugar un recorte de decenas de personas.

El adelgazamiento se ha extendido a la estructura operativa de la CNB, según las fuentes. Dos entrevistados fueron advertidos de que las áreas de personas migrantes, análisis de contexto y mecanismos internacionales se unificarán en una sola. “Es humanamente imposible dar seguimiento a los tres temas con la mitad de las personas”, dijo uno de los funcionarios a quien se le solicitó la renuncia.

Además, les han dicho que se priorizará el área encargada de la búsqueda en campo, en la que se planea contratar hasta 160 personas –actualmente cuenta con entre 15 y 20 integrantes, de acuerdo con una de las fuentes–, que serán enviadas casi en su totalidad a las entidades federativas.

Las familias han empezado a mostrar su preocupación por los cambios en la CNB.

“Lo que le hemos dicho a la comisionada es ‘¿por qué hacer cambios a algo que usted no conoce, que usted no sabe si funciona o no, y qué sería lo mejor para que diera el resultado que se espera? Esto lo tendría que estar construyendo de la mano de las víctimas’”, señaló Fernández Morán.