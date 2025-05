Acordeones confirman simulación, afirma JUFED; Taddei niega fraude en elección judicial

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), reprochó que la oposición dijera que la elección del Poder Judicial sería un fraude, debido a la existencia de listas o acordeones de aspirantes a cargos de elección popular.

Entrevistada por el diario Reforma, la consejera presidenta del órgano constitucional autónomo señaló que en todas las campañas electorales existían “intentos incorrectos de incidir en el voto”, los cuales, según ella, eran atendidos por las autoridades electorales.

“No hay ninguna, ni una sola de las acciones que el INE esté haciendo que impliquen, o que inciten, o que lleven a valorar que ha sido un fraude [la elección del Poder Judicial], desde dentro de la institución. Imposible que eso suceda. Todas las campañas tenemos este tipo de manifestaciones o de intentos incorrectos de incidir en el voto. Eso siempre lo ha resuelto el INE y salimos con cuentas correctas y exitosas cada proceso electoral, y este no será la excepción”, afirmó Taddei Zavala.

“Boicot, sí. Sí hay medidas que se deben de tomar porque hay avisos de manifestaciones, de concentraciones para evitar la votación el 1 de junio. Si a eso le podemos llamar boicot, sí; estamos tomando medidas para ello. Este tema está puesto en las mesas de seguridad de los estados y seguramente se activarán protocolos y operativos que permitan que la gente fluya correctamente a emitir su voto”, insistió.

“Y de nueva cuenta digo, sobre fraude me parece increíble que se esté hablando de fraude porque circulan estas listas”, manifestó Taddei Zavala, quien también adelantó que hasta el momento solo tenían registrado el caso de cuatro casillas que podrían no instalarse en un municipio de Guerrero, cuyo nombre se reservó, por tratarse de una negociación en curso, en coordinación con la mesa de seguridad estatal.

Sin embargo, la consejera presidenta del INE admitió que existía el riesgo de boicot en otras entidades de la República, por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otras agrupaciones sociales.

Asimismo, Taddei Zavala confirmó que los consejeros electorales del INE analizarían las campañas de acordeones, para definir cuál era la ruta jurídica a seguir por parte de las autoridades correspondientes.

“El día de mañana será un tema que toquemos todas las consejerías y veremos cuál es la ruta jurídica [en el tema acordeones], si tenemos alcances para iniciar una carpeta que nos lleve a analizar el origen de estas campañas de acordeones”, explicó la presidenta del INE.

“Sería muy extremo de mi parte, sin una deliberación colegiada, hablar de posibles nulidades, cancelación, invalidación. No, no. La certeza son todos los procedimientos que acompañan este proceso electoral. Estamos hablando de un ejercicio exógeno [acordeones], no corresponde al INE”, subrayó Taddei Zavala.

“Lo que sí corresponde al INE es esta posibilidad de conocer a nuestros candidatos, votar de manera informada, ubicar nuestras casillas, conocer nuestra boleta que nos va a tocar y entonces practicar el voto. Estas sí son de las cosas que el Instituto tiene el alcance total para hacerlo”, agregó.

“En lo otro tenemos acusaciones de un lado y del otro de quien hace estas listas, acordeones, tips, le llaman de mil maneras, no solo acordeones, acordeones, listas, tips, sugerencia. Este tipo de cosas, se observa que tienen diferentes orígenes, al menos es lo que se manifiesta en las redes. Yo creo que ese es un tema que dará mucho para la reflexión en procesos venideros”.

El mismo día, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) consideró que la existencia de acordeones con los nombres de candidatos a cargos jurisdiccionales, confirmaba que la elección judicial que se llevaría a cabo el 1 de junio de 2025, era una simulación.

En un comunicado, la asociación civil que preside la juez federal Juana Fuentes Velázquez aseveró que la elección judicial era una estrategia de Morena, que defraudaba tanto la voluntad popular, como los principios democráticos y convertiría al Estado de Derecho en una ficción.

“El primero de junio será una simulación, porque ningún juez puede reunirse en asambleas con el pueblo, porque estará cometiendo un delito sancionado por la ley. En realidad ese día se elegirá entre democracia y sometimiento”, expuso la JUFED.

“La denominada elección judicial representante, en realidad, una estrategia de Morena y algunos otros partidos que, lejos de fortalecer un Poder Judicial autónomo, busca debilitar los principios que lo sustentan para poner sus decisiones al servicio de los intereses del gobierno en turno y su mayoría en el Congreso”, insistió.

Además, la JUFED advirtió que la ciudadanía no estaría votando por personas formadas por la experiencia de los años y rigurosos esquemas de selección y evaluación, sino por sujetos preseleccionados, como lo demostraban los acordeones, apoyados por Morena, el Gobierno y el crimen organizado, como lo había reconocido el Senado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, organizaciones civiles y medios de comunicación.

Ante ello, la asociación civil hizo un llamado a la sociedad para ser críticos con este proceso electoral, porque derivaba de un propósito del ex presidente Andrés López Obrador y de una reforma cuyo objeto era destruir el equilibrio de poderes y socavar la integridad de la democracia mexicana.

“Siempre estuvo en la mente del expresidente López Obrador la intención de someter con el pie a los juzgadores que tuvieran el valor de hacer prevalecer el derecho por encima del poder. Esa pretensión autoritaria, impropia de un régimen democrático, es algo que ni el propio Juárez, defensor de las instituciones y del Estado laico, hubiera tolerado. En palabras del propio Juárez, ‘nada hay más alto que el respeto a la ley y la obediencia a la justicia’”, manifestó la JUFED.

“Lo que se pone en riesgo son los derechos humanos de las personas, de las minorías, de los grupos vulnerables y la independencia para resolver con justicia y equilibrio los actos y abusos cometidos, también, contra los agentes productivos nacionales e internacionales que participan en el crecimiento económico del país. El Estado de Derecho será una ficción”..

La JUFED también criticó que Sheinbaum Pardo, en lugar de asumirse autónoma, decidió pagar la lealtad al anterior Gobierno y pisar más fuerte a quienes defendían la ley y la Constitución, en lugar de hacer de México un país más democrático.

“Se miente a la población cuando se dice que la presidenta de la República renunciará a designar ministros, porque la designación siempre ha recaído en los ciudadanos a través de sus representantes: los senadores de la República”, finalizó.

El 23 de mayo de 2025, Sheinbaum Pardo pidió que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), deberían intervenir en el caso de los acordeones que supuestamente armaron partidos con recursos públicos, para apoyar a aspirantes afines en la elección judicial.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum fue cuestionada respecto a los acordeones, pero aseguró que “también hay listas de la derecha. Quién sabe quién anda haciendo eso”.

“Quien garantiza una elección democrática siempre es el pueblo. A todas y a todos, voten libremente. Tienen que intervenir los organismos electorales, el INE, el Tribunal Electoral, pero libertad, voto libre, secreto y directo. También por ahí salió en el Reforma, que también hay listas de la derecha, quién sabe quién anda haciendo eso”, expresó la mandataria nacional.