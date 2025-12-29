Acribillan a empresario, a su hija y a un escolta, en límites de Zapopan

Alberto Prieto Valencia, comerciante del Mercado de Abastos, su hija de 16 años y un escolta, murieron este 29 de diciembre tras un ataque armado registrado en los límites de los municipios de Guadalajara y Zapopan.

La agresión ocurrió aproximadamente a las 10:20 horas en la intersección de la avenida Topacio y la calle Brillante, abarcando las colonias Santa Eduwiges y Residencial Victoria, donde se desató una confrontación que se prolongó por cerca de 15 minutos.

Durante la refriega, en la cual se contabilizaron al menos 200 indicios de disparos, Prieto Valencia quedó sin vida a bordo de una camioneta Lamborghini Urus color naranja.

Su hija falleció posteriormente mientras recibía atención médica en un puesto de socorros, mientras que un integrante de su equipo de seguridad murió en el lugar del ataque.

Otros cuatro escoltas resultaron lesionados, de los cuales al menos dos fueron identificados como militares retirados.

Al sitio de los hechos arribaron elementos de la Policía de Guadalajara, la Policía de Zapopan, la Policía del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano con unidades artilladas.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco inició la recolección de pruebas, mientras que un binomio canino realizó rastreos en el Parque Rubí, ubicado en el cruce de Esmeralda y Brillante.

A pesar del despliegue de patrullaje aéreo con helicópteros y la revisión de cámaras de videovigilancia, no se reportan personas detenidas.

Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno de Jalisco, confirmó que se trató de una agresión directa y que la institución ya cuenta con características de los vehículos en los que escaparon los responsables.

El funcionario estatal declaró que “la información que tenemos es que, al parecer, fue una agresión directa, pero no sabemos el motivo, estamos en esa investigación precisamente”, e indicó que se integrarán a la indagatoria reportes periodísticos previos que vinculan a la víctima con actividades de rifas ilegales.

Respecto a los antecedentes, refirió que existen publicaciones que señalan nexos de Prieto Valencia con las denominadas “rifas colombianas”, detectadas en el Mercado de Abastos.

En redes sociales circuló un video que muestra la participación de al menos cuatro pistoleros con chalecos antibalas y armas largas; uno de ellos, de complexión robusta, barba y bigote, fue captado vistiendo playera blanca, jeans azules y gorra negra al momento del ataque.

En la escena del crimen, además del vehículo de lujo, las autoridades aseguraron una camioneta GMC Yukon, con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.

La zona permanece bajo resguardo de las corporaciones de seguridad para continuar con los peritajes correspondientes, mientras la FGE mantiene abierta la investigación para determinar el móvil exacto del múltiple homicidio y localizar a los ejecutores materiales.