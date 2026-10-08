$!Activa CFE plan de contingencia ante posibles efectos del huracán Simón

La CFE informó que mantiene el monitoreo del fenómeno meteorológico y realiza acciones preventivas para garantizar la generación de energía eléctrica y responder oportunamente ante posibles daños a la infraestructura.

Como parte del operativo, la empresa dispuso de 300 grúas, 726 vehículos ligeros, 17 vehículos todoterreno, un vehículo de comunicaciones, 85 plantas de emergencia, 113 torres de iluminación y cuatro helicópteros.

La Comisión Federal de Electricidad implementó un plan de contingencia ante los posibles efectos del Huracán Simón, con el despliegue estratégico de 2 mil 316 trabajadores electricistas y equipo para atender posibles afectaciones al suministro de energía.

Entre estas medidas se encuentran la verificación de los niveles de combustible, la instalación de almacenes, la organización de cuadrillas de apoyo y el aprovisionamiento de materiales, así como la revisión del funcionamiento de los medios de comunicación.

La dependencia señaló que el personal y los recursos fueron distribuidos en puntos estratégicos para facilitar la toma de decisiones y atender las posibles afectaciones, bajo medidas orientadas a proteger tanto a los trabajadores como a la población.

Además, mediante el Sistema Nacional de Protección Civil, la CFE aseguró que mantiene coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Salud, la Comisión Nacional del Agua, así como con los gobiernos estatales y municipales para atender las contingencias que pudieran derivarse de “Simón”.

De acuerdo con la información, el fenómeno podría tocar tierra entre la noche del domingo 11 y la madrugada del lunes 12 de octubre, en la zona norte de Nayarit y el sur de Sinaloa.

Además, se prevé que alcance la categoría 3 durante el fin de semana.