Activa Gabinete de Seguridad fichas para localizar a reos fugados del Penal de Puerto Vallarta

Autoridades jaliscienses lograron la captura de 25 presuntos responsables de los disturbios registrados en Guadalajara de Benemérito y otras zonas del estado tras la muerte del líder del CJNG. De ese total, 11 quedaron vinculados a presunta participación en hechos violentos —entre ellos quema de vehículos, disparos contra autoridades y bloqueo de carreteras— y 14 por supuestos actos de saqueo o rapiña. El 24 de febrero de 2026 fueron trasladados al penal de Puente Grande para determinar su situación legal. Además, elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), en coordinación con la Policía Investigadora, aseguraron dos vehículos: uno en el cruce de Periférico y Guadalupe, y el segundo en las intersecciones de Manuel González y avenida Presidentes.

El Gabinete de Seguridad informó que, en su último reporte del 24 de febrero de 2026, las entidades afectadas por los disturbios registraban una reapertura gradual de actividades económicas y educativas, con normalización progresiva de la movilidad. En Michoacán se retiró casi la totalidad de los vehículos dañados, mientras que en Jalisco se coordinaban labores para la remoción de unidades que obstruían las vías públicas. Señaló asimismo que mantenía mesas de coordinación permanente con autoridades locales para garantizar la seguridad de la población y el retorno ordenado a las actividades cotidianas.

No obstante, persistían algunas afectaciones en el transporte. Según el reporte del Gabinete de Seguridad, corridas de autobuses de la Ciudad de México hacia Colima y Monterrey continuaban parcialmente suspendidas, al igual que rutas en Zamora; también se mantenía un bloqueo en la carretera Zapotlanejo-Lagos, a la altura de Tepatitlán. Las autoridades federales indicaron que los operativos de búsqueda de los 23 prófugos del Ceinjure seguirían activos en tanto no se confirmara su localización.