$!Activa Guardia Nacional plan ante desplazamiento de tormenta ‘Boris’ en el Pacífico

La Guardia Nacional activó el Plan DN-III-E, en su fase preventiva en los estados de Guerrero y Oaxaca, para apoyar a la población que pudiera resultar afectada por el desplazamiento de la tormenta tropical “Boris” en el Pacífico.

El operativo incluye brigadas de apoyo, vehículos y equipos de rescate, que serán empleados en las tareas de auxilio, en las zonas que registren los efectos derivados del fenómeno meteorológico.

El personal realizará recorridos en los dos Estados, en donde también se exhorta a la ciudadanía, que habita las zonas de riesgo, a mantenerse informada de los avisos emitidos por las autoridades de Protección Civil.