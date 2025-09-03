Nacional
|
Prevención

Activan Plan Marina en fase de prevención en el noroeste de México por el huracán Lorena

Ante la alerta de lluvias, la Cuarta Región Naval, con sede en Mazatlán, está lista para brindar apoyo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
03/09/2025 18:51
03/09/2025 18:51

El Plan Marina en su Fase de Prevención, en los estados de Baja California, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, fue activado este miércoles por la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, con el fin de auxiliar a la población civil que pudiera verse afectada por los efectos del huracán Lorena en esas entidades.

De acuerdo a un comunicado, “Lorena” actualmente es categoría 1 y se localiza aproximadamente a 105 millas náuticas (195 kilómetros) al sur-suroeste de Puerto Cortés, Baja California Sur; y 137 millas náuticas (254 kilómetros) al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Mantiene su desplazamiento hacia el noroeste, acercándose a la región centro de la Península de Baja California, ocasionando en su desplazamiento cielo de nublado a cerrado con chubascos, reducción de la visibilidad y tormentas eléctricas, sobre la región sur de la Península de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Islas Marías y Jalisco.

En este contexto, la Segunda Región Naval con sede en Guaymas, Sonora, y su jurisdicción en Puerto Peñasco, Sonora; así como San Felipe y Ensenada, Baja California, se encuentra preparada con un estado de fuerza de 4 mil 596 efectivos; una Brigada de Reacción a Emergencias con 127 elementos, 139 vehículos, ocho buques, nueve embarcaciones y 168 equipos especializados, entre ellos tres cocinas móviles y tres plantas potabilizadoras de agua, para auxiliar a la población civil en caso de ser necesario.

Asimismo, la Cuarta Región Naval, con sede en Mazatlán, Sinaloa, y su jurisdicción en Topolobampo, Ahome; La Paz, Los Cabos, Puerto Cortés y Santa Rosalía, Baja California Sur; San Blas, Islas Marías y Compostela, Nayarit, se encuentra preparada con un estado de fuerza de 3 mil 543 efectivos; una Brigada de Reacción a Emergencias con 119 elementos, 95 vehículos, 42 embarcaciones y 99 equipos especializados que incluyen tres cocinas móviles y nueve plantas potabilizadoras de agua, para llevar a cabo tareas de evacuación y salvaguarda de la vida humana ante la presencia de este fenómeno meteorológico.

Cabe destacar que citados mandos navales realizan reuniones y acciones con la comunidad marítima y autoridades de Protección Civil, así como perifoneos y pláticas de concientización, distribución de folletos, además de supervisión de refugios y albergues.

