$!Activan Plan Marina en fase de prevención en el noroeste de México por el huracán Lorena

El Plan Marina en su Fase de Prevención, en los estados de Baja California, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, fue activado este miércoles por la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, con el fin de auxiliar a la población civil que pudiera verse afectada por los efectos del huracán Lorena en esas entidades.

De acuerdo a un comunicado, “Lorena” actualmente es categoría 1 y se localiza aproximadamente a 105 millas náuticas (195 kilómetros) al sur-suroeste de Puerto Cortés, Baja California Sur; y 137 millas náuticas (254 kilómetros) al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Mantiene su desplazamiento hacia el noroeste, acercándose a la región centro de la Península de Baja California, ocasionando en su desplazamiento cielo de nublado a cerrado con chubascos, reducción de la visibilidad y tormentas eléctricas, sobre la región sur de la Península de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Islas Marías y Jalisco.