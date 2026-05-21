Activistas despliegan en el Zócalo segunda manta contra presuntos políticos de Morena ligados al narcotráfico

Integrantes de la organización “Mexicanos al Grito de Paz” desplegaron el 21 de mayo de 2026 una manta en la plancha del Zócalo capitalino, frente a Palacio Nacional, en la que acusaron a funcionarios y políticos del partido Morena de tener vínculos con el narcotráfico. La acción constituyó la segunda ocasión en el mes en que el grupo colocó una protesta similar en ese espacio público.

La manta, dirigida a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, llevaba el mensaje “Claudia, si aún no lo sabes, te decimos quiénes son tus narcogobernantes” y mostraba fotografías de una docena de figuras políticas y ex funcionarios federales. La protesta inició alrededor de las 8:40 horas y la manta permaneció extendida durante aproximadamente media hora.

Entre los rostros exhibidos en la lona figuraban el ex presidente Andrés Manuel López Obrador; el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Adán Augusto López; Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP); Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena; el senador Enrique Inzunza Cázares, y la senadora Andrea Chávez Treviño. La manta también incluyó imágenes de los gobernadores Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas; Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Baja California, y Alfonso Durazo Montaño, de Sonora, así como del ex empresario Alfonso Romo Garza y del ex vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas.

La manifestación terminó cuando un grupo de personas que se identificó como comerciantes retiró la manta sin ofrecer explicación. Una integrante de “Mexicanos al Grito de Paz” denunció agresiones físicas durante el incidente. “Nos estábamos manifestando pacíficamente hasta que llegaron reventadores, nos tiraron los celulares e incluso nos los quisieron robar. Tengo rasguños, me jalaron el cabello, me patearon”, declaró la activista.

El episodio replicó lo ocurrido el 7 de mayo de 2026, cuando un grupo no identificado de hombres y mujeres también retiró del Zócalo una manta colocada por la misma organización, pocos días después de que autoridades de Estados Unidos lanzaran acusaciones contra Rocha Moya y otros nueve políticos mexicanos por presuntos nexos con la facción criminal conocida como “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa.