Activistas entregan 23 mil 500 firmas en el Senado para exigir la salida de Inzunza

Un grupo de activistas ingresó a la sede del Senado de la República para entregar alrededor de 23 mil 500 firmas ciudadanas que exigen la renuncia del senador Enrique Inzunza Cázares a su escaño, luego de los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) por presuntos vínculos con grupos criminales.

Los manifestantes acudieron a la sede principal de la cámara alta con un par de mantas y una caja de cartón que contenía las firmas reunidas a través de la plataforma change.org. Su paso fue impedido en la entrada por personal de resguardo del inmueble, pese a que los recibió la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por Sinaloa, Paloma Sánchez. Los activistas señalaron que la Mesa Directiva del Senado, presidida por el morenista Higinio Martínez, ordenó que no se permitiera el ingreso.

Minutos después, los abogados y activistas lograron llegar al patio del recinto legislativo, donde ofrecieron un mensaje público. Ahí, Ricardo Beltrán Verduzco, integrante de la Alianza Mexicana de Abogados, llamó al legislador sinaloense a someterse a la ley.

De forma paralela, la Alianza Mexicana de Abogados solicitó formalmente a la Cámara de Diputados que inicie un juicio de procedencia contra Inzunza Cázares, con la intención de que le sea retirado el fuero constitucional que lo protege frente a eventuales investigaciones penales.

El legislador fue señalado el 29 de abril del mismo año por el DOJ de mantener vínculos con grupos criminales, junto con otros nueve políticos de Morena en Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Desde esa fecha, Inzunza Cázares dejó de presentarse en el Senado, pese a que formaba parte de la Comisión Permanente. Regresó al recinto hasta el 1 de septiembre de 2026, al inicio del nuevo periodo legislativo, cuando explicó que su ausencia obedeció a indicaciones del coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, y anunció que se separaría de esa bancada, aunque continuaría respaldando las propuestas de la coalición mayoritaria.

Ante los cuestionamientos respecto a la posibilidad de que el senador solicite licencia y renuncie a su escaño, tanto Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política, como Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Senado, han respondido que el sinaloense tiene derecho a mantenerse en el cargo que obtuvo en las elecciones de 2024.

La activista Vania Pérez Morales, ex presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), reclamó que ningún legislador de los órganos directivos del Senado salió a recibir las firmas recopiladas.

“Queremos que nuestro país y que Sinaloa esté libre de violencia”, dijo Pérez Morales.

Las firmas fueron entregadas finalmente a personal administrativo del Senado, que se comprometió a hacerlas llegar a la Mesa Directiva. La solicitud de juicio de procedencia presentada en San Lázaro obligará a los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados a fijar una postura respecto al fondo de la acusación estadounidense.