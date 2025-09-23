$!Activistas escalan la Estela de Luz para denunciar devastación de la Selva Maya; exigen a Semarnat su intervención

Activistas de la organización ambiental Greenpeace México escalaron el monumento de la Estela de Luz con el objetivo de visibilizar “la devastación de la Selva Maya” y exigir al Gobierno medidas para su protección.

De acuerdo con un comunicado de la organización, son nueve los activistas que participan en la manifestación, quienes desde alrededor de las seis de la mañana comenzaron la acción. Mientras unos escalaban, otro grupo acordonó la base del monumento. Greenpece indicó que las y los integrantes de la organización escalaron alrededor de 70 metros para emitir su mensaje y exigir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que “cumpla con su deber de proteger la selva”.

Tras la acción de protesta, los integrantes de la organización bajaron de la Estala de Luz mientras había fuerzas de seguridad en la zona, sin embargo, no hubo detención de ningún activista. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto en sus cuentas institucionales.

¿Qué está sucediendo en la Selva Maya de acuerdo con Greenpeace? La organización ambiental señala que “enormes extensiones” de la Selva Maya están siendo taladas para abrir terreno en distintos proyectos de infraestructura, acelerando la pérdida de biodiversidad. Greenpeace responsabilizó a la Semarnat por avalar dichos proyectos y permitir su realización, por lo que hicieron un llamado a la secretaría para que “cumpla su deber”.