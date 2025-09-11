Activistas y empresarios protestan afuera del Palacio Nacional, por violencia en Sinaloa

Empresarios y madres buscadoras de Sinaloa protestaron, la mañana del jueves 11 de septiembre afuera del Palacio Nacional para exigir que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo los reciba en audiencia.

Denunciaron que el Gobernador Rubén Rocha Moya solo “los felicitó”, cuando su demanda era la renuncia del Mandatario estatal.

También criticaron a senadores de dicho partido, por priorizar la sucesión en el Estado sobre la crisis de inseguridad.

Asimismo, acusaron que la violencia seguía en Sinaloa y las cifras de disminución de delitos que presentaban el Gobierno y el Gabinete de Seguridad estaban maquilladas. Los inconformes advirtieron que mantendrían su exigencia hasta ser recibidos por la Presidenta y que no cesarían en sus reclamos.

Algunos de los 12 integrantes de las organizaciones civiles y empresariales que acudieron a la protesta en la Ciudad de México fueron Martha Reyes Zazueta, presidenta de Confederación Patronal de la República Mexicana en Sinaloa.

”Ellos dicen que ha mermado la violencia para simular. Es una de las estrategias que durante mucho tiempo, desde que empezó la guerra, ha utilizado el Gobernador. Simula y dice que no pasa nada. El Gobierno ha tratado de simular, el Gobierno ha tratado de engañar, el Gobierno ha tratado de decir, aquí no pasa nada”, lamentó Miguel Ángel Murillo, de la organización Ciudadanos Unidos por Sinaloa.

”El día de ayer, que fue [Omar García] Harfuch lo reciben con 11 muertos. Dicen que hubo una balacera cerca de un poblado de Navolato, que es prácticamente pegado a la ciudad de Culiacán”, afirmó el activista, quien también denunció que la violencia había cambiado por completo la vida en dicha entidad.

”Prácticamente colapsado, no hay vida nocturna y la vida nocturna se ha cerrado por orden de los poderes. Fue muy comentado que varios grupos dijeron: ‘si no tienes ningún negocio de oscurecer, métete a tu casa’. Todos los asesinatos todos los días, el robo de vehículos todos los días, robos a comercios todos los días, cierran los negocios”, relató Murillo.

Ricardo Beltrán Verduzco, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, afirmó que la Presidenta y el Gabinete de Seguridad ofrecían cifras que no coincidían con la realidad de Sinaloa.

”Unas cifras que son maquilladas totalmente. Ellos dicen que se ha reducido los homicidios en Sinaloa y mienten. Hay una cifra negra muy espantosa de esos homicidios que no registran”, asentó.

Beltrán acusó al Gobierno federal de ocultar información y dar cuentas incompletas sobre la violencia en Sinaloa.

”Dan unas cifras de homicidios, pero esas cifras no corresponden a la realidad. No dan la cifra negra de personas privadas de la libertad, que es tres veces la de los homicidios. Ocultan también los robos de vehículos y las desapariciones. Nosotros buscamos hoy que la Presidenta de la República fije sus ojos en el pueblo de Sinaloa y no en quienes gobiernan. Eso es lo que queremos nosotros”, dijo, quien también exigió que hubiera paz para Sinaloa, sin asesinatos de niñas y niños, sin balaceras.

”Tenemos un año de esta guerra entre poderes fácticos que nos tiene sumergidos en una situación muy difícil. Hay más de 100 mil desplazados, el 15 por ciento de la matrícula escolar ha emigrado, el comercio está colapsado, se han perdido más de 25 mil empleos y más de mil empresas han cerrado”, expresó.

Un día antes, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezó la reunión del Gabinete de Seguridad llevada a cabo en Culiacán, en seguimiento a las estrategias diseñadas para contener la violencia desatada en dicha entidad.