El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el desmentido que hizo Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, el sábado sobre la carta de Ismael “El Mayo” Zambada, era un “acto de congruencia” y de “mucho valor civil”.

“Él sostiene, lo hizo público y creo que fue un acto de congruencia, y de mucho valor civil, además es su responsabilidad”, dijo.

Además, reveló que Rocha Moya lo consultó antes de emitir su posicionamiento público, tras los señalamientos en su contra, detallados en una misiva de Zambada García.

Asimismo, pidió aclarar la muerte de Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense, Diputado federal electo y ex Rector de la UAS, quien murió tras ser atacado a balazos, alrededor de las 22:00 horas, del 25 de julio a la altura de La Presita, comunidad ubicada al norte de Culiacán. Tras el atentado, fue trasladado a una clínica privada, donde falleció, media hora después, a los 68 años.

López Obrador dijo que con la carta atribuida a “El Mayo”, la versión sobre un asalto cambia, por lo que “ese testigo tendrá que volver a declarar”.

Respecto al piloto que manejó el avión privado en el que Zambada García llegó a Estados Unidos, destacó que hasta el momento no se sabía qué pasó con él.

“Confió en que pronto se llegue a conocer toda la verdad sobre este asunto, y que se siga solicitando más información al gobierno de Estados Unidos, porque todavía no se tiene toda la información, por ejemplo, no se sabe qué pasó con el piloto, si lo dejaron libre, de dónde es el piloto”, puntualizó.

“También la investigación sobre los desaparecidos, lo del asesinato de el ex rector, todo, que se conozca lo que sucedió”, dijo, quien también señaló que “la Fiscalía General [de la República] ya investiga sobre lo sucedido y se pidió información al gobierno de Estados Unidos”, comentó.

“Él [Rocha Moya] me dijo antes del acto que iba a dar a conocer su versión, nada más que me pedía mi punto de vista, me consultaba, que como veía yo esta situación, que estaba consciente, y esto también lo dijo, que no era nada más involucrarlo a él sino involucrar al titular del Ejecutivo, a ya saben quién, y seguir con la misma campaña de narcopresidente”, indicó.

“Cuando me pregunta sobre mi opinión le dijo ‘el que nada debe, nada teme, y te felicito, hay que dar a conocer todo lo que sabes sobre este asunto’. Y dio a conocer de que en efecto él no estaba en Sinaloa, andaba creo que en Los Ángeles con su familia, y tuvo que regresarse, cuando empezaron a llamarle”, narró López Obrador.

“Qué bien que se ha aclarado cuál es la situación, en dónde estabas y que no fuiste convocado a ningún evento. Más claro ni el agua y no van de todas maneras, no van a parar”, dijo durante la inauguración del Hospital General IMSS-Bienestar Culiacán.

“Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza al gobernador Rubén Rocha y lo felicito porque da la cara. No dejó pasar ni un día”, comentó.