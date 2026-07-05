$!Actualizan operativo en CDMX por el México-Inglaterra; van más de 8 mil latas de alcohol y retiran 725 puestos

El operativo para inhibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas durante el partido entre México e Inglaterra suma ya el decomiso y destrucción de 8 mil 154 latas y 463 botellas de alcohol en los filtros instalados sobre Paseo de la Reforma, Monumento a la Revolución y Avenida Juárez, informó la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Con corte a las 19:00 horas, la dependencia también reportó el retiro de 725 comercios informales que obstruían el libre tránsito de las y los aficionados que se concentran en las zonas de celebración por el encuentro mundialista. En coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), las autoridades suspendieron además nueve estacionamientos donde se detectó el almacenamiento de bebidas alcohólicas para su venta ilegal.

La Secretaría de Gobierno señaló que mantendrá el despliegue de manera permanente para reducir riesgos y garantizar que la celebración continúe en un ambiente de orden y seguridad para todas y todos. En un corte anterior, realizado a las 16:00 horas, las autoridades habían informado el decomiso de 4 mil 897 latas y 154 botellas de alcohol, el retiro de 387 comercios informales y la suspensión de ocho estacionamientos por irregularidades relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas. Con estas acciones preventivas, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), buscan frenar el consumo en la vía pública y mantener la seguridad de todas y todos los aficionados que asisten a las zonas de celebración por el partido de octavos de final del Mundial 2026. Mientras tanto, las y los policías continúan retirando cervezas y bebidas alcohólicas a quienes intentan ingresarlas a los puntos de encuentro. En las inmediaciones del Ángel de la Independencia, personal de la Secretaría de Gobierno de CDMX en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) también realiza recorridos de supervisión y ha suspendido establecimientos y estacionamientos en los que se detectó la venta o consumo irregular de bebidas alcohólicas. Respecto a ello, Cravioto detalló que suman ya 8 estacionamientos suspendidos por venta ilegal de bebidas alcohólicas.

“Estas medidas se integran a los esfuerzos de la Secretaría de Gobierno para inhibir el consumo y venta de alcohol en la vía pública durante las actividades mundialistas de hoy”, indicó. Refuerzan vigilancia tras muerte de 4 personas en el México-Ecuador El pasado 3 de julio, el gobierno capitalino anunció la ampliación de la ley seca en siete colonias de la capital para prevenir incidentes durante los festejos por el encuentro entre México e Inglaterra luego de la muerte de cuatro personas en Paseo de la Reforma tras el partido contra Ecuador. La prohibición está vigente de las 00:00 horas de este domingo y concluirá a las 07:00 horas del lunes 6 de julio, informó el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto. Y las colonias donde aplica son: - Juárez - Cuauhtémoc - Centro Histórico - Tabacalera - San Rafael - Roma - Norte - Condesa En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo de seguridad con motivo del partido entre México e Inglaterra. Desde las primeras horas, uniformados realizaron formaciones y comenzaron labores de orientación para los aficionados que se concentran en Reforma y el Fan Fest del Zócalo.