Acuerdo sobre precio del diésel es temporal; evita que el costo llegue a 35 pesos, dice Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el acuerdo alcanzado con dueños de gasolineras de todo el País para disminuir, de forma gradual, el precio del diésel es una medida de carácter temporal.

Además, señaló que, de no haberse logrado este esfuerzo conjunto con el sector privado, el costo del combustible “estaría [...] sobre 35 pesos el litro”.

Las declaraciones de la Mandataria ocurren en respuesta al pacto con gasolineros alcanzado la noche del martes para que a partir de la próxima semana se inicie la reducción hasta alcanzar los 27 pesos por litro.

Alcanzar esta cifra, dijo, representa un esfuerzo considerable, ya que hace aproximadamente tres semanas el costo rondaba los 30 pesos y logró bajar a un promedio de 28.50 pesos.

“Nos reunimos con los bancos, nos reunimos con las empresas valeras, dijeron ‘sí le entramos a apoyar a la economía de las familias mexicanas’ y ayer logramos que el diésel llegue la próxima semana a 27 pesos por litro. Estaría, si no hubiéramos hecho todos estos acuerdos sobre 35 pesos el litro. Entonces, ¿de qué habla? Pues de un esfuerzo integral de todos”, enfatizó en conferencia matutina.



Sheinbaum destaca acuerdo voluntario

Respecto a la contención de los precios, la Mandataria aclaró que tiene un carácter temporal, en respuesta directa a la volatilidad energética internacional.

“Por supuesto que este es un acuerdo temporal porque está muy alto el precio del petróleo por la guerra en Irán”, explicó Sheinbaum al señalar que factores como el cierre del estrecho de Ormuz ante la guerra con Irán han provocado este encarecimiento a nivel global.

Ante esta crisis extraordinaria, enfatizó que el Gobierno federal confía en que el conflicto no se prolongue demasiado.

“Esperamos que pronto se resuelva este asunto que está afectando al mundo entero y entonces ya regresaríamos a una situación normal”, afirmó la Presidenta.

Sobre la aplicación de la medida, Sheinbaum puntualizó que el nuevo precio funciona como un límite máximo bajo un esquema de buena voluntad.

A partir de ese tope hacia abajo, las gasolineras tienen la libertad para competir entre ellas, de acuerdo con “la eficiencia que ellos tengan en sus propias empresas”.