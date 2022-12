Acusa AMLO a cárteles de la droga de usar a la gente de ‘escudo’

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el crimen organizado apoya a las comunidades para usar a la gente como “escudo” y evitar decomisos de droga.

Asimismo, refirió que dicho tipo de acciones se están dando en Jalisco, donde algunos pobladores se han opuesto a la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional.

Durante su conferencia de prensa matutina, llamó a la gente a que no se deje manipular, esto luego que un reportero lo cuestionó respecto a la presunta entrega de juguetes en una localidad de Guadalajara, por parte de supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Las bandas de delincuentes se apoyaban mucho en las bases sociales, la gente de las comunidades que entregaban despensas, mercancías, juguetes. En el caso del huachicol les permitían, después de que ellos llenaban las pipas con gasolina robada, les permitían también que obtuvieran, recogieran bidones de gasolina, había ese apoyo”, recordó.

“Todo esto ha ido desapareciendo porque la gente sabe de que eso es ilegal y que no se debe de dar protección a la delincuencia porque es un mecanismo para poner por delante a la gente cuando hay una acción de la Guardia Nacional o cualquier otra institución. Últimamente algunos grupos están queriendo reactivar este mecanismo de apoyar a la gente”, expresó el presidente.

“Pasa también que no quieren que se pongan cuarteles de la Guardia Nacional, esto lo tenemos ahora en Jalisco donde hay manifestaciones, aparentemente espontáneas, que no quieren a la Guardia Nacional. Nos pasaba en Chihuahua, todavía tenemos algo de esto en Michoacán. ¿Qué le digo a la gente? Que no se dejen manipular, que no protejan a estas bandas, que no se dejen usar”, subrayó.

“No quieren que se instalen cuarteles de la Guardia y usan a la gente, aprovecho para decirlo, para que la gente no se deje manipular, eso no es bueno, aunque les den despensas, eso no es de buena fe, eso es para utilizar de escudo al pueblo, manipular al pueblo y eso no se debe permitir”, dijo López Obrador.

“La Policía Federal no tenía cuarteles era un desorden completo, además terminaban protegiendo a las bandas entonces, ahora pues sí hay más presencia de Guardia Nacional”, acusó.

El mismo periodista cuestionó al Presidente si estaba cercana la captura del capo michoacano Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG. Sin embargo, respondió que no tiene información al respecto.

La noche del pasado 24 de diciembre, presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación entregaron regalos en la colonia El Retiro, de Guadalajara, con motivo de la Navidad, a 700 metros de una de las principales bases de la Policía Municipal.