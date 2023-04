“Ya mañana vamos a estar en la mañanera, aunque quieran prohibirla los conservadores, imagínense. Son intolerantes, nada más quieren hablar ellos, no quieren que hablemos todos, pero bueno, no van a poder”, mencionó en la grabación de menos de un minuto.

Las manifestaciones denunciadas, se dieron luego de ser cuestionado sobre el desecho de un Magistrado de la Corte aplicado al Plan B que cambia los sistemas electorales en México y sus novedades, a lo que respondió que un Plan C sería que en las siguientes elecciones no se vote por los bloques conservadores.

“Ahora, hay un Plan C, que no estén pensando que ya terminó todo. (...) que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación”, dijo el mandatario federal.

Al respecto, la Senadora dijo en una transmisión en vivo que los actos además pueden configurar como delitos electorales dado que llamó a votar en favor de su movimiento.

–Con información de Vanguardia.