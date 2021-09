MÉXICO._ La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al ex Presidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso, ex titular de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Relaciones Exteriores (SRE), de recibir un sobornó de más de 6 millones de dólares, por parte de la constructora brasileña Odebrecht, “con el objetivo principal de beneficiar a empresas trasnacionales” con la reforma energética, todo ello a través de un depósito en Islas Vírgenes, que luego fue retirado en efectivo.

“Con el objetivo principal de beneficiar a empresas trasnacionales, entre ellas la brasileña Constructora Odebrecht, ello en detrimento del patrimonio petrolero y energético que le pertenece a toda la nación mexicana, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, recibieron de constructora Odebrecht, sobornos por más de 6 millones de dólares, los cuales, valiéndose de Emilio Ricardo Lozoya Austin, fueron depositados en una cuenta radicada en las Islas Vírgenes Británicas y, posteriormente, retirados en efectivo para Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso”, dice la imputación de FGR, que este miércoles 1 de septiembre cita el diario Reforma.

Esta acusación se reveló el martes 31 de agoto, en un amparo promovido por la defensa jurídica de Jorge Luis Lavalle Maury -ex presidente de la Comisión de Administración del Senado- para llevar su proceso en libertad. Sin embargo, Antonio González González, juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, determinó que la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al panista está fundada, debido al poder económico con que cuenta el político campechano, los contactos que tiene y la incertidumbre del domicilio que habita, lo que hace factible el riesgo de fuga, por lo que el ex legislador continuará preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

En sus testimonios ante la Procuraduría General de Brasil, algunos de los ejecutivos de la constructora, como Hilberto Mascarenhas Alves da Silva -jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht-, Marcelo Bahia Odebrecht -director general de la Organización Odebrecht-, Luiz Antonio Mameri -ex líder empresarial de la constructora para América Latina y Angola-, y, Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de la constructora brasileña en México, refieren la cifra de 6 millones de dólares para Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El ex funcionario federal mexicano ha declarado que el dinero de dicho soborno fue para pagar los votos de los legisladores de oposición en favor de la reforma energética. Asimismo, los directivos de Odebrecht manifestaron que el dinero era para ganar el contrato de un proyecto en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula. Según los testimonios, los brasileños acordaron pagarle al ex director de Pemex, un total de 2 millones de dólares, sin condiciones, y los restantes 4 mdd en caso de conseguir el convenio.

“Pero la Fiscalía afirmó que el dinero era para Peña y Videgaray, y fue depositado en Islas Vírgenes. Lozoya, efectivamente, ya tenía abiertas desde tiempo atrás dos empresas offshores en Islas Vírgenes Británicas: Latin American Asia Capital Holding, con una cuenta en el banco suizo Gonet et Cie, y Zecapan SA, con una cuenta en el Neue Bank AG, en el Principado de Liechtenstein”, detalló el rotativo.

“Cuando Odebrecht obtuvo el contrato, el 3 de diciembre de 2013, transfirió un millón de dólares a Zecapan y a lo largo de los siguientes tres meses le hizo varios depósitos hasta llegar a 5 millones de dólares. Desde el 2018, la FGR tiene información que establece que la constructora brasileña le hizo depósitos y transferencias a Lozoya por un total de 12 millones 856 mil 433 dólares, antes y después de ser nombrado director de Pemex”, agregó el diario.

FGR ACUSA A EPN DE TRAICIÓN A LA PATRIA: REFORMA

El ex Presidente Enrique Peña Nieto fue el jefe de una banda criminal que participó en actos de cohecho y de traición a la Patria, y jugó un papel central en la comisión de delitos en el caso Odebrecht, según consideró la Fiscalía General de la República (FGR) en la solicitud de orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray Caso, dio conocer el diario Reforma, el 12 de noviembre del 2020.

El rotativo, que tuvo acceso a la solicitud de orden de aprehensión contra el ex titular de la SHCP y la SRE –formulada por la Fiscalía ante un juez y que fue devuelta–, dice que en ese documento se considera que el ex presidente “fue autor mediato de los delitos mencionados y los de carácter electoral”. Es decir, agrega, “que cometió los ilícitos utilizando como instrumento a Videgaray y a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex”.

“Peña, dice en su consideración la FGR, se apartó del Estado de Derecho y utilizó el cargo para el que fue electo con el fin de delinquir. Con su actuar ilícito no solo obtuvo beneficio personal sino procuró ‘también el beneficio de la empresa Odebrecht quien los había ya hecho objeto de cohecho, traicionando a la Patria con su mal desempeño’”.

El reforma citó a la solicitud de la FGR ante el Juez: “Los hechos delictivos de cohecho y traición a la Patria surgieron por disposición de él mismo”. El documento dice que Videgaray actuó bajo instrucciones de Peña, entonces su jefe. “A instancias del Mandatario, dice el documento de la FGR, Videgaray distribuyó ‘de manera espontánea y por interpósita personas’ 121 millones 500 mil pesos a los legisladores panistas Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle; al dirigente partidista Ricardo Anaya y al legislador priista David Penchyna Grub’”.

Siempre según el citado rotativo, el delito de cohecho se configuró con las entregas en efectivo a los políticos panistas y priistas para obtener su voto a favor de la Reforma Energética. Y la traición a la Patria “habría ocurrido al impulsar las reformas estructurales para otorgar beneficios a empresas extranjeras como Odebrecht y que podrían beneficiarse del aprovechamiento y explotación de los recursos naturales que por mandato constitucional son propiedad de la Nación”.

Más adelante señala, citando el documento, que bajo el liderazgo de Peña Nieto, Videgaray Caso y Lozoya Austin funcionaron “como un Estado dentro de un Estado e implementaron una política de actos de corrupción”. En el documento, el ex titular de la SHCP y de la SRE aparece como “autor material”. Pero, según el texto del diario, el entonces mandatario nacional fue “el orquestador y promovente de las acciones delictivas”.