Acusa Morena nacional que el viejo Poder Judicial protegió el huachicol de Ruffo

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, afirmó que el Poder Judicial anterior a la reforma judicial protegió el esquema de huachicol fiscal atribuido a Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California, al amparar a la empresa Ingemar y devolverle los permisos de importación de combustible. La dirigente sostuvo, en conferencia de prensa en la Ciudad de México, que quienes denuncian una persecución política contra Ernesto Ruffo deben considerar que la investigación se remonta a varios años atrás.

Montiel Reyes explicó que durante el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador se tomaron acciones contra Ingemar, pero que la empresa obtuvo un amparo que obligó a la Secretaría de Energía (SENER) a restituir las autorizaciones y los permisos pese a las irregularidades detectadas. “La empresa Ingemar mantiene permisos derivados de estos amparos, por eso ahora se duelen de que el Poder Judicial sea electo por el pueblo, porque les permitió seguir importando una cantidad importante de millones de litros de gasolina y también les permite importar derivados de los hidrocarburos”, detalló.

La dirigente ubicó el origen del delito en la reforma energética promovida durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y sostuvo que ese marco normativo generó y propagó el esquema de contrabando de combustibles. “Y por eso nosotros nos pronunciamos siempre en que el Estado mexicano mantenga siempre el control de su soberanía energética”, expresó, según el comunicado 082/2026 de Morena.

Respecto al proceso penal, Montiel Reyes refirió que la Fiscalía General de la República (FGR) expuso al menos 96 elementos de prueba en la investigación, insumo que permitió a la jueza vincular a proceso al exgobernador panista, quien permanece recluido. “Vamos a esperar el resultado de las investigaciones que seguramente cuando haya más detenciones, tendremos más información, pero la juez determinó que había los hechos y los elementos para vincular a proceso a Ernesto Ruffo y eso es lo que está sucediendo”, apuntó.

La presidenta nacional de Morena dirigió parte de su mensaje a los sectores que han salido en defensa del exmandatario estatal. “Hay que recordar que ellos entre corruptos se defienden permanentemente”, afirmó, y agregó que ilustraron el caso para quienes defienden a Ruffo Appel. Sostuvo que el país cuenta con leyes que habrán de cumplirse, que no se protegerá a nadie y que tampoco se permitirá que la presión política dicte las acciones de la Fiscalía ni del Poder Judicial.

Montiel Reyes también respondió al pronunciamiento del Grupo IDEA, la Iniciativa Democrática de España y las Américas, que agrupa a 25 exjefes de Estado y de Gobierno y que calificó el proceso como un acto de criminalización política. La dirigente sostuvo que esa agrupación carece de autoridad moral para dar lecciones al pueblo de México, porque entre sus integrantes figuran antiguos gobernantes cuyas administraciones estuvieron marcadas por la represión social, la intervención electoral, el espionaje contra opositores, la militarización y violaciones a los derechos humanos.

“En el caso de Ernesto Ruffo Appel la postura del Grupo IDEA, no es una defensa desinteresada del Estado de derecho, sino que intenta trasladar a los medios y a la presión internacional un asunto que corresponde a las autoridades y a los tribunales mexicanos”, enfatizó la dirigente morenista.

La presidenta nacional de Morena añadió que tampoco resulta sorpresiva la defensa que ha realizado la Barra Mexicana de Abogados, al considerar que esa agrupación nunca ha coincidido con las políticas de la autodenominada Cuarta Transformación, postura que, según dijo, quedó de manifiesto en su oposición a la reforma judicial y a la reforma energética. Insistió en que, pese a que la oposición califica a Ruffo Appel como preso político, existen pruebas suficientes respecto a su responsabilidad en los delitos que se le imputan.

“Lo que quieren es que a través de la presión política no haya justicia en México y piensan que las élites siguen gobernando, pero aquí ya gobierna el pueblo y ya se les acabó”, concluyó respecto al caso.

En el mismo mensaje, Montiel Reyes informó que durante el fin de semana previo se realizó el Tercer Campamento de #JóvenesEsMorena2026, en Ixtapan de la Sal, Estado de México, actividad que describió como un semillero de formación política de las nuevas generaciones para mantener vivo al movimiento mediante la organización territorial y su renovación.