La ex directora de la agencia de noticias Notimex, Sanjuana Martínez Montemayor, denunció que José Luis Sánchez Cuazitl, director jurídico de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal, intentó sobornarla con 11 millones de pesos de liquidación para “traicionar” a su equipo de trabajo. “El ofrecimiento era generoso, pero carecía de ética: Dile a tu directora que queremos hablar de su liquidación, dile que le ofrecemos 11 millones de pesos, pero que al resto de los trabajadores solo les podemos dar lo mínimo que marca la ley”, dijo la periodista en un segundo texto testimonial consecutivo, publicado este martes en el diario La Jornada, titulado “Lo que hay detrás del conflicto en Notimex”. “Al más puro estilo del viejo régimen prianista, José Luis Sánchez Cuazitl, director jurídico de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), quería comprarme y sutilmente se lo hizo saber al director administrativo de la extinta Notimex, Carlos Peñaloza Martínez. Esperaban que con un cañonazo millonario traicionara a mi equipo después de cinco años de resistencia. Obviamente, no acepté”, agregó. “Era su segundo intento de soborno. El primero, con el mismo emisario, fue peor. El cálculo de las liquidaciones del personal activo con trabajadores que laboraron en la agencia durante más de 30 años, rondaba 150 millones de pesos: Te damos esa cantidad, siempre y cuando nos entreguen 20 por ciento para la campaña electoral de Claudia Sheinbaum, le dijo Sánchez Cuazitl a Peñaloza Martínez”, insistió. “Me negué en rotundo. Eso es un acto de corrupción, comenté. Y Peñaloza añadió: Es una practica común en el gobierno, a lo que respondí: No me importa, yo no la acepto. Jamás podría obligar a mi equipo a dar dinero bajo ese criterio. No, de ninguna manera”, dijo la periodista en su texto testimonial, en que volvió a mencionar a Marath Baruch Bolaños López, Secretaria del Trabajo y Previsión Social desde junio de 2023.

Así como a Luisa María Alcalde Luján, actual Secretaria de Gobernación y antecesora de Bolaños López en la STPS; a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República; y a Jenaro Villamil Rodríguez, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. “Al día siguiente, nuestras pretensiones de liquidación conforme a derecho se vieron afectadas considerablemente en clara señal de venganza. Sólo les podemos dar 15 millones. Es lo que autorizaron la secretaria Luisa María Alcalde y el secretario Marath Bolaños López, expuso José Luis Sánchez Cuazitl. Le pregunté: ¿Esta cantidad la conoce el presidente Andrés Manuel López Obrador?, y respondió: Sí, es lo que nos dijo que podíamos ofrecerte”, señaló Martínez Montemayor. “Francamente, lo dudé, porque en mi último encuentro con el Presidente [Andrés Manuel López Obrador] en Palacio Nacional, el mandatario me agradeció los servicios prestados al frente de Notimex y reconoció mi trabajo. Sin embargo, cuando le informé los abusos económicos que pretendía dar la secretaria Alcalde a los huelguistas del extinto SutNotimex me escuchó frente a una relación escrita de anomalías que le presenté y me dijo: Gracias, Sanjuana, por la información, no vamos a permitir abusos”, reveló la periodista. “Lamentablemente, no fue así. La secretaria Luisa María Alcalde decidió acceder a todas las pretensiones del sindicato. De esa manera, favorecían no solamente el final de la huelga impuesta e ilegal avalada por Alcalde, sino que, con una bolsa de 256 millones de pesos, beneficiaban a los abogados del líder vitalicio del sindicato de telefonistas, Francisco Hernández Juárez, quien apoyó, sostuvo y alentó la huelga en Notimex y, por supuesto, al asesor legal, operador y padre de la secretaria de Gobernación, Arturo Alcalde [Justiniani]”, detalló la ex directora general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. “De 250 millones de pesos que finalmente entregaron a la lideresa Adriana Urrea, es costumbre pagar 30 por ciento; es decir 76 millones de pesos, a los abogados laboralistas. En realidad, la cantidad entregada al extinto sindicato es un botín de guerra. La bolsa de 256 millones de pesos incluyó 14 millones por concepto de canasta, supuestamente canasta básica de alimentos, pero, en paralelo, las liquidaciones incluían cuatro años de vales de despensa, entonces, es inaceptable. Además de casi un millón de pesos por concepto de fiesta de aniversario para un sindicato que ya no existe”, apuntó.