Acusación de EU contra Rocha coloca a Sheinbaum en dilema político: WSJ, NYT y LAT

La revelación de cargos por narcotráfico en Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, colocó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante una disyuntiva de alcance nacional e internacional: remover al funcionario y arriesgarse a fracturar el ala más radical de Morena, o mantener la inacción y deteriorar la relación con el presidente de EU, Donald Trump. Así lo destacaron en sus ediciones del mismo día los diarios The Wall Street Journal, The New York Times y Los Angeles Times.

La Fiscalía Federal por el Distrito Sur de Nueva York dio a conocer la acusación formal contra Rocha Moya por su presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa. La revelación generó de inmediato una crisis política que los principales medios estadounidenses calificaron como un punto de inflexión para la gobernabilidad del partido en el poder en México.

“La acusación contra Rocha coloca a Sheinbaum en un dilema político: puede intentar destituir a Rocha del poder y arriesgarse a enfurecer a los nacionalistas más intransigentes de Morena, o arriesgarse a enojar a Trump si no toma ninguna medida”, señaló The Wall Street Journal. Según el mismo rotativo, asesores del Gobierno Federal habrían urgido a Sheinbaum Pardo a remover a Rocha Moya del cargo.

Los Angeles Times subrayó el peso histórico de la acusación al destacar que el caso “provocó un terremoto político en México y plantea un gran dilema para el gobernante Partido Morena, cuyo fundador, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, llegó al poder con la promesa de atacar la corrupción arraigada”, señalando además que López Obrador es el mentor de la presidenta de la República.

The New York Times apuntó que la mandataria nacional también enfrenta presiones al interior de su propia organización política. “La acusación formal contra funcionarios gubernamentales en ejercicio dentro de su propio partido podría crear un dilema para la señora Sheinbaum. Ella ha procurado mantener una buena relación con el señor Trump, al tiempo que se mantiene firme en la defensa de la soberanía de México”, indicó el diario neoyorquino, y agregó que Sheinbaum Pardo “también se enfrenta a las realidades políticas de dirigir su amplio partido, que incluye a muchos funcionarios profundamente escépticos del señor Trump y a algunos que temen ser también objeto de la justicia estadounidense”.

Según dos fuentes anónimas citadas por The New York Times, el Gobierno de Sheinbaum Pardo comenzó a sospechar que la Administración Trump daría a conocer acusaciones contra funcionarios mexicanos luego de un discurso pronunciado en Sinaloa durante la semana previa al 29 de abril de 2026 por el embajador estadounidense Ron Johnson. Tras ese evento, funcionarios del Gobierno Federal habrían solicitado a sus contrapartes en EU que notificaran con anticipación la publicación de cualquier cargo contra servidores públicos mexicanos en activo, con el fin de poder adoptar medidas ante la contingencia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que la Embajada de EU comunicó la tarde del 28 de abril de 2026 la solicitud de diversas órdenes de extradición, aunque sin mencionar los nombres de Rocha Moya ni los de otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa también incluidos en la acusación. La SRE cuestionó el anuncio público realizado el 29 de abril de 2026 sin que mediara aviso previo al Gobierno mexicano.

La dimensión de la acusación, que además de Rocha Moya involucra a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, amplía la crisis política e instala interrogantes sobre el alcance de la investigación que conduce la justicia estadounidense respecto a la presencia del Cártel de Sinaloa dentro de estructuras de gobierno en México.