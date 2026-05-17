Acusan en caso Manzo ‘politiquería electoral’

Tras acudir a la Fiscalía General del Estado de Michoacán en calidad de testigo por el asesinato de Carlos Manzo, el diputado federal morenista Leonel Godoy afirmó que las acusaciones en su contra por parte de Grecia Quiroz y Juan Manzo, viuda y hermano del Alcalde de Uruapan asesinado, constituyen “politiquería carroñera” usada con fines electorales y están generando un riesgo para su familia.

Las declaraciones fueron hechas a los medios el sábado, al salir de la fiscalía de Michoacán, a donde acudió para proporcionar testimonios y elementos relacionados con el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante un evento por el Día de Muertos en Uruapan.

Godoy explicó que su comparecencia fue únicamente para cumplir con una obligación ciudadana y reiteró que no tuvo participación alguna en los hechos. “Primero quiero comentar que fui en calidad de testigo, porque hay algunos medios que no lo mencionan y hay una enorme diferencia jurídica entre ser testigo y ser acusado. Le señalé a la Ministerio Público que no me acogía a lo que dispone el artículo 365 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece excepciones a las comparecencias para quienes estamos señalados en el artículo 111 constitucional, porque no tengo nada que ocultar. Mi declaración no aportó nada a la investigación del condenable homicidio de Carlos Manzo, ya que no estuve presente cuando sucedieron los hechos, pero acudí como una obligación ciudadana”.

Relató que la fiscalía únicamente le preguntó si había tenido diferencias con Manzo. “Solamente me preguntó la Ministerio Público si había tenido algunas diferencias con Carlos. Le comenté que no, que éramos adversarios políticos”.

Sobre los señalamientos que el propio Manzo había hecho en su contra, dijo: “Era el estilo de Carlos hacer acusaciones sin pruebas. Recordé todas las veces que subió a la tribuna para acusar groseramente al Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Yo siempre le pedía que si tenía pruebas las presentara ante la Fiscalía General de la República, y por ese estilo político que tenía, yo no tomaba en serio lo que decía de mí”.

También rechazó que hubiera existido una rivalidad personal más allá de la contienda política. “Ninguna, ni siquiera era rivalidad, éramos adversarios políticos. Él representaba al Movimiento del Sombrero y yo al partido de Morena, y además tendríamos competencia electoral rumbo al 2027 contra Movimiento Ciudadano, el PRI y el PAN”.

Godoy afirmó que los señalamientos en su contra desvían la atención de quienes, dijo, deben ser el eje de la investigación. Explicó que “todos sabemos que hay más de 18 detenidos relacionados con el entorno del Presidente Municipal asesinado y del Cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que la investigación tiene que seguir por ese lado”.

Añadió que aún está pendiente la localización del coronel José Manuel Jiménez, contra quien existe una orden de aprehensión por el homicidio extrajudicial del joven de 17 años Víctor Ubaldo. Ubaldo fue identificado en la investigación como el autor material del ataque en el que fue asesinado el Alcalde Carlos Manzo, y murió en el mismo lugar de los hechos.

Respecto a los señalamientos directos en su contra, respondió: “No es cierto, es falso. La denuncia que presentan Grecia Quiroz y Juan Manzo no dice nada sobre eso”.

Y sobre el mensaje que les dirigiría, añadió: “Que dejen de hacer politiquería electoral; la política carroñera no le sirve a la democracia en México, en Michoacán ni en Uruapan. Creo que lo están haciendo por cálculo electoral porque les reditúa hacerse pasar por víctimas”.

Al ser cuestionado sobre si confía en la fiscalía, indicó: “Confío en la justicia y espero que con estas declaraciones que nos tomaron a Ignacio Campos y a mí ya se cierre esa parte. Nunca he tenido miedo, soy una gente de izquierda de toda la vida y ya sufrimos una persecución brutal con más de 300 muertos durante el Frente Democrático Nacional y el PRD. Me preocupan estas acusaciones porque ponen en riesgo a mi familia, es muy mezquino hacer política carroñera con fines electorales”.

Añadió que no ha solicitado medidas de seguridad: “No he solicitado medidas ni me interesa tener los camiones que trae Grecia. Una vez que pase el proceso electoral, revisaremos qué medidas jurídicas tomaremos, porque acusar sin pruebas tiene consecuencias jurídicas penales”.

Sobre la denuncia presentada en su contra, dijo: “Espero que concluya esta carpeta porque la denuncia de Grecia Quiroz y Juan Manzo fue totalmente infundada y selectiva. Nos acusan a nosotros, pero padecen de amnesia sobre un video del 13 de julio de 2025 donde Carlos hizo acusaciones muy graves, infundadas, de nexos con el crimen organizado contra el Gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y lo reta a golpes. No señalan que el gobernador también tendría que comparecer”.

Finalmente, indicó que no pediría que la fiscalía cite al gobernador. “No pediría que lo llamen, simplemente estoy narrando un hecho con un video que ahí está. Reitero, la actitud de ellos es una actitud político-electoral y no una búsqueda de justicia”.