AMLO ACUSA CAMPAÑA “PERVERSA” PARA CULPARLO POR CRÍMENES CONTRA PERIODISTAS O ASPIRANTES PRESIDENCIALES

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó, el 25 de julio de 2023, que había una campaña “fascista”, “irresponsable”, “perversa” y “riesgosísima”, orquestada en su contra, para acusarlo de lo que pudiera sucederle a periodistas o aspirantes presidenciales.

“Estoy constatando una campaña que acaba de echar a andar, muy irresponsable, perversa, de malas entrañas y riesgosísima. Están difundiendo que si le pasa algo a un periodista, a una aspirante a la Presidencia va a ser culpa mía”, advirtió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, señaló a algunos periodistas, supuestamente “vinculados con Carlos Salinas de Gortari”, de difundir ese tipo de ideas irresponsables.

El mandatario nacional recordó lo que sucedió cuando asesinaron a Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la Presidencia de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta el magnicidio en su contra, ocurrido el 23 de marzo de 1994, en Tijuana, Baja California.

“Me preocupa porque toda esa gente, todos esos personajes del periodismo están muy vinculados a Salinas de Gortari. Incluso López-Dóriga llegó a decir de que iba a ser como cuando el asesinato de [Luis Donaldo] Colosio [Murrieta]. Que le echaron la culpa a Salinas”, detalló el presidente de la República.

“Eso lo está diciendo [Joaquín] López-Dóriga, la señora [María Beatriz] Pagés [Llergo Rebollar], [Héctor] Aguilar Camín, [Raymundo] Riva Palacio [Neri], toda esta gente de los medios de comunicación vinculados a Salinas de Gortari”, indicó el mandatario nacional.

“¿Qué les decimos? Primero que nosotros no actuamos de manera perversa, que somos partidarios, seguidores de la doctrina del amor al prójimo y desde que estoy en la Presidencia no he ordenado reprimir a nadie”, agregó López Obrador.

“Que lo más importante es llevar a cabo la transformación que necesita el país de la vía pacífica, por la vía democrática y que estoy acostumbrado a luchar por esa vía y que estoy acostumbrado a enfrentar a los adversarios en buena lid”, subrayó el presidente.

“Sí los exhorto a que hagan una reflexión de sus actos, que no procedan de manera vil, que no necesitamos reprimir a nadie, ni lo hemos hecho nunca por convicción, ni políticamente necesitamos reprimir a ninguna persona, a nadie”, enfatizó el político tabasqueño.

“Estoy sintiendo una campaña muy sucia, muy perversa, muy inhumana, muy autoritaria, fascista, de mucha maldad. Ojalá y recapaciten porque no estoy viendo que sea espontáneo, lo acaban de echar a andar, cuando mucho hace una semana”, insistió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Es muy irresponsable, pero mucho muy irresponsable, porque es apostar a desestabilizar, es no importar los medios para lograr un propósito, es muy perverso, son rumores. Vamos a dar un repaso de lo que han estado publicando [...] Sí es muy importante tratar el tema, porque a lo mejor pensaban que no lo iba a tratar aquí, no”, manifestó

“Se tiene que hacer que todos los candidatos estén cuidados, que todos los periodistas estén cuidados y protegidos, pero es realmente muy perverso el adelantar lo que no quisiéramos que sucediera, el pronosticar que va a haber un crimen y que el presidente va a ser el responsable y todo por cuestiones política o politiqueras, por la ambición al poder, es hasta enfermizo”, declaró.

“¿Qué no pueden esperar a un año y dos meses que ya voy a concluir? En menos tiempo el pueblo de México va a decidir sobre su destino de manera democrática, ¿por qué esa actitud golpista, perversa, de mala fe, inmoral? Eso no tiene nada que ver con la ética ni con los buenos ciudadanos, ya no hablemos de políticos, periodistas, con los seres humanos. Entonces sí hay necesidad de que la gente se entere de esto, de no ocultarlo”, resaltó.

“Si hubiese un gran descontento en contra del Gobierno, a lo mejor se justificaría, pero no existe [...] Es una situación de un pequeño grupo muy perverso, fanáticos, y con mucho odio, hay que ver si no están actuando por consigna porque es muy extraño o sospechoso, o no es casual que hayan empezado hace una semana, creo que menos”, agregó.

“Estoy acostumbrado a luchar por esa vía y enfrentar a los adversarios en buena lid, no con el uso de la fuerza, no con trampas, no de manera inmoral, si llegué a donde estoy es porque conservé inalterables mis principios, no llegué dejando trozos en el camino”, señaló.