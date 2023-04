La iniciativa de reforma -propuesta por Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, del grupo legislativo de Morena en San Lázaro-, faculta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que asigne directamente sin licitación y por tiempo indefinido, la operación del Tren Maya a la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA).

SENADO DESCARTA APROBACIÓN EN ‘FAST TRACK’

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier, aseguró, el 26 de abril de 2023, que no desahogarían por “fast track” las iniciativas que llegaron de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ello a pesar de que estaba por concluir el periodo ordinario de sesiones.

El senador del grupo legislativo de Morena aclaró que en la Cámara alta del Congreso de la Unión no existía la vía rápida para resolver los temas que llegan para su análisis. Además, destacó que había ocho dictámenes pendientes en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales.

Entre las iniciativas estaban la disminución de la edad para poder ser electo como candidato a diputado y ser secretario de Estado; así como la incorporación del tráfico ilegal de armas de fuego al Catálogo de Delitos; además de facultar a la Agencia Federal de Aviación Civil para expedir disposiciones técnico-administrativas y la Ley Minera, entre otras.

En conferencia de prensa, Armenta Mier enfatizó que cuando llegan las iniciativas a la Cámara alta del Congreso de la Unión, las mandan a comisiones, en donde se analiza y dictamina sobre el tema, para finalmente enviar la resolución a la Mesa Directiva que él preside.

“Todo este paquete legislativo que nos está llegando y que he decidido o estamos decidiendo, nada se vaya vía ‘fast track’, vía rápida; sino que todo vaya a comisiones y ahí se decida el mecanismo y el método que debemos emplear para la aprobación de estas leyes”, dijo, por su parte, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Políticadel Senado.

“La carga legislativa se ha acumulado, casi siempre al final del periodo llega una carga legislativa pesada y el Senado, les he dicho, va a actuar con mucha responsabilidad en la revisión de las leyes que nos están enviando modificadas, por parte de la Cámara de Diputados”, agregó el también coordinador del grupo legislativo de los senadores de Morena.

“Me preocupa bastante la Ley Minera, me preocupa bastante la Ley de Ciencia y Tecnología, me preocupa la fusión de organismos y la desaparición de la Financiera Rural, así como Notimex”, enfatizó el también ex gobernador de Zacatecas y ex delegado de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.