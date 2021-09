MÉXICO._ Durante el mandato de Adán Augusto López Hernández, como Gobernador de Tabasco, la empresa Litoral Laboratorios Industriales, S.A. de C.V., propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima hermana del actual Presidente de la República, recibió contratos por más de 4 millones de pesos.

Según información obtenida vía transparencia -divulgada por Carlos Loret de Mola Álvarez en el medio digital Latinus-, en enero del 2019, a través de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) tabasqueña, le fue asignado de forma directa un contrato a la empresa de la prima del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por 2 millones 399 mil 943.56 pesos.

Asimismo, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) tabasqueña adjudicó un segundo contrato a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento tabasqueña, sin concurso, ni licitación, por otros 2 millones de pesos, solicitado por el área de Recursos Materiales durante el primer semestre del 2019, cuando iniciaba la Administración del Gobernador López Hernández.

El reportaje titulado ‘Los contratos de Adán Augusto a Felipa Obrador’, realizado por el periodista Mario Gutiérrez Vega, muestra también que dichos contratos fueron obtenidos mientras Litoral Laboratorios Industriales S.A. de C.V. era beneficiada con licitaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de otras instituciones del Gobierno Federal.

A pesar de que el Presidente López Obrador indicó que la relación entre su prima hermana y Pemex habían terminado, el reportaje también expone que Litoral Laboratorios Industriales S.A. de C.V. recibió un depósito de 4.5 millones de pesos por una licitación con Pemex Transformación Industrial el año pasado, según el reporte mensual sobre pagos y adeudos con proveedores y contratistas de Petróleos Mexicanos, publicado en julio del 2021.

Además, el reportaje muestra contratos por un millón de pesos que tiene la empresa de la prima hermana del político tabasqueño ha recibido contratos por menor monto, sin concurso, ni licitación, del Instituto Mexicano del Petróleo, de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (análisis de agua tratada y lodos, número de contrato ASA-CME-ADJ-005-19), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Latinus indicó en su reportaje, que Litoral Laboratorios Industriales S.A. de C.V. permanece activa en el registro único de Proveedores y de Contratistas del Gobierno Federal y la Secretaría de la Función Pública (SFP) no la incluyó en su directorio de contratistas y empresas sancionadas.

INSTRUYE AMLO A DIRECTOR DE PEMEX INFORMAR RESPECTO A CONTRATOS MILLONARIOS QUE RECIBIÓ SU PRIMA

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió el 4 de diciembre del 2020, a Octavio Romero Oropeza, director general de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que informe sobre los contratos que durante lo que va de su Gobierno recibió la empresa Litoral Laboratorios Industriales S.A. de C.V., propiedad de su prima hermana Felipa Guadalupe Obrador Olán.

“Pues no con exactitud, pero hoy se va a informar, el director de [Pemex], y yo ya he dicho que no me pertenezco, yo no le puedo fallar al pueblo, entonces, no se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, no somos iguales”, indicó el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

“Entonces, si un familiar hace algo indebido, pues se le debe de juzgar, aunque se trate de un hijo, ya ven cuánto queremos los padres a los hijos, no se protege a nadie, esa es la diferencia, una de tantas, no somos iguales que nuestros adversarios”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Dos días después, el 6 de diciembre del 2020, Pemex rescindió cualquier contrato en que participe, directa o en conjunto con otras empresas, Litoral Laboratorios Industriales S.A. de C.V.; propiedad de la prima del Presidente López Obrador.

Un día antes, el 5 de diciembre de 2020, la empresa paraestatal señaló que Litoral Laboratorios Industriales S.A. de C.V., constituida en Ciudad del Carmen, Campeche, el 14 de marzo de 2006, ha participado en cuatro concursos públicos.

“Se realizará una investigación exhaustiva de cómo se llevaron a cabo los concursos en los que participó la C. Felipa Guadalupe Obrador Olán, con el propósito de deslindar responsabilidades y dictaminar las consecuencias que deriven de la inobservancia a las instrucciones del Presidente de México y a los procesos normativos de la empresa”, aseguró Pemex.

En un comunicado, Petróleos Mexicanos detalló que la primera licitación en la que participó Litoral Laboratorios Industriales S.A. de C.V. fue la número 56230. Del fallo 9 de octubre de 2019, la empresa obtuvo en conjunto con Marinsa de México y Maren Marine Energy el contrato número 648819810.

Mientras que en la licitación número 74364, del 22 de octubre del 2019, Litoral Laboratorios Industriales participó junto con Services Inter Lab de México S.A. de C.V.

“El servidor público responsable de verificar el contenido de las propuestas se percató que en la ‘Manifestación de Vínculos de los Particulares’ estaba plasmado el nombre de la C. Felipa Guadalupe Obrador Olán. Lo anterior fue reportado por el director general de Pemex al Presidente de México, la respuesta fue categórica en el sentido de que bajo ninguna circunstancia se permitiera la asignación de contratos a familiar alguno”, indicó.

En atención a ello, “se advirtió verbalmente a la C. Felipa Guadalupe Obrador Olán que no se le adjudicaría el contrato y fue conminada a no continuar interviniendo en las licitaciones de Pemex”..

Al notificársele en el mes de diciembre del 2019 que no se le adjudicaría ningún contrato, “la C. Obrador Olán no señaló que para esas fechas, Litoral Laboratorios Industriales también se encontraba participando en las licitaciones #74658 y #74607”.

En esta última, cuyo fallo fue el 6 de abril del 2020 resultaron adjudicados tres contratos (648220804, 648220805, 648220806) en participación conjunta a varias empresas: Movilab, Química Apollo, Mensuranda, Laboratorios ABC Química, Investigación y Análisis, Gamatek, así como a Litoral Laboratorios Industriales S.A. de C.V. Anteriormente, de 2013 a 2014, la compañía de Obrador obtuvo tres contratos por un monto total de 118 mil 280 pesos.

!Algunas notas periodísticas que dan cuenta de estos contratos responden a una clara intención de dañar la reputación del Gobierno. Desdeñan avances significativos y magnifican escándalos. En ese afán no informan que en la Administración Pública Federal se promueven acciones que fomentan la integridad y ética empresarial para contrarrestar el fenómeno complejo de la corrupción en todas sus vertientes”, destacó Pemex.

“La población puede estar segura de que no hay ni habrá intención alguna de encubrimiento y sí un claro compromiso contra la impunidad. El sello de este gobierno es la honestidad, por lo que en Pemex redoblaremos esfuerzos para cerrar las ventanas a acciones irregulares o sospechas de malos manejos”, agregó la empresa paraestatal.

LOS CONTRATOS DE LA PRIMA DE AMLO CON EL GOBIERNO FEDERAL

Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima hermana del actual Presidente de la República, tiene contratos con la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras instituciones del Gobierno Federal, por un monto de 365 millones de pesos (mdp), según lo reveló el jueves, una investigación titulada ‘Negocios en familia’, realizada por el periodista Mario Gutiérrez Vega.

La información obtenida vía transparencia -divulgada por Carlos Loret de Mola Álvarez, en su programa transmitido en el medio digital Latinus-, señala que Litoral Laboratorios Industriales S.A. de C.V., propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olán, ganó en 2020, tres contratos con Pemex, para realizar el “servicio de análisis de aguas, evaluación de ruido y caracterización de corrientes de hidrocarburos y productos químicos en sistemas de procesos en instalaciones de PEP, Región Norte”, todo por un total de 133 mdp.

El área requirente fue la Coordinación de Abastecimiento para Exploración y Producción de Pemex, a través de la Subgerencia de Procura de Logística Marina y la Superintendencia de Contratación de Logística Marina. La propuesta para el contrato número 648220804, fue realizada por Movilab, en conjunto con Química Apolo, Mensuranda, Laboratorios ABC Química, Investigación y Análisis, Gamatek y Litoral Laboratorios Industriales, esta última empresa propiedad de la prima hermana de López Obrador.

Asimismo, la compañía de la familiar del titular del Poder Ejecutivo Federal, ya había ganado, el año pasado, un contrato (el número 648819810) vigente hasta diciembre del 2022, por 231 mdp, cuya propuesta fue realizada en conjunto con las empresas Marinsa de México y Maren Marine Energy, para inyectar productos químicos a pozos que están en aguas someras frente a la Península de Yucatán.

Además de los contratos con Pemex, la prima hermana del político tabasqueño ha recibido contratos por menor monto, sin concurso, ni licitación, del Instituto Mexicano del Petróleo, de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (análisis de agua tratada y lodos, número de contrato ASA-CME-ADJ-005-19), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

La investigación de Latinus señala que durante la última década, la empresa fundada en 2006 -de la cual la prima hermana del mandatario nacional es apoderada y representante legal-, con sede en Campeche y dedicada al análisis químico de aguas e hidrocarburos, ha brindado servicios al Gobierno Federal, así como a los estados de Tabasco y Campeche.

Felipa Guadalupe Obrador Olán es hija Esteban Obrador González, hermano de la madre del actual Presidente de la República. En 2012, la prima hermana de Andrés Manuel López Obrador fue candidata a la Presidencia Municipal de Ciudad del Carmen en Campeche, por la coalición formada entre los partidos Morena y del Trabajo (PT).

Latinus también encontró que la mujer y su hija, Elena Hernández Obrador, tienen dos hoteles de lujo de ecoturismo en medio de la selva: el Winika Alterra y el Winika Hábitat, ambos cerca de Palenque, en Chiapas.