Adán Augusto López arropa a Inzunza en el arranque del periodo ordinario

El Senador Enrique Inzunza Cázarez se presentó este miércoles en el salón de plenos del Senado de la República para participar en la primera sesión del nuevo periodo ordinario, donde fue recibido públicamente por el ex coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López Hernández, quien lo saludó con un grito desde su escaño.

“¡Senador Inzunza!”, lanzó López Hernández al legislador sinaloense mientras este se aproximaba a su lugar en la primera fila. "¡Servidor!", respondió Inzunza Cázarez.

El legislador, señalado de vínculos con el narcotráfico por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pasó lista de asistencia y posteriormente respondió preguntas de los reporteros en el recinto legislativo.

Aunque Inzunza Cázarez se apartó de la bancada de Morena desde la semana previa al inicio del periodo, el coordinador del grupo parlamentario, Ignacio Mier Velazco, no modificó su ubicación en el pleno, por lo que el Senador permaneció en el área guinda, flanqueado por los legisladores Alfonso Cepeda Salas y Lucía Trasviña Waldenrath.

En la misma sesión pasó lista por primera vez la Senadora Ana Francis Chiquete, suplente de Imelda Castro Castro, quien fue designada por Morena coordinadora de la transformación en Sinaloa.

Cuestionada respecto a si se consideraba cercana al grupo del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, bajo cuya gestión encabezó la Secretaría de las Mujeres estatal, la legisladora aclaró que se asumía como parte del movimiento de transformación.

"El doctor Rubén Rocha Moya es una figura que ha sido muy importante en este movimiento. Yo le tengo gratitud y le tengo respeto porque en su momento me dio una oportunidad y yo creo que las oportunidades se honran con trabajo y es lo que yo he hecho", expresó Chiquete.