Adán Augusto López Hernández, titular de Segob, niega amenazar a ‘Alito’ a través de Manuel Velasco

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación, negó, el 2 de junio del 2022 que haya amenazado a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, a través del coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado, Manuel Velasco Coello.

Entrevistado por representantes de diversos medios de comunicación afuera del Palacio Nacional, el funcionario federal aseveró que él no actúa de esa manera, que nunca le pediría a un “amigo” que transmitiera un mensaje de esa naturaleza y que tampoco acostumbra mandar recados.

“¿Usted cree que con este tono de voz yo voy a amenazar a alguien? No, pues no. No, nosotros actuamos de distinta manera, pues todo esto lo sufrimos y nosotros lo vivimos cuando estábamos en la Oposición y formábamos parte del movimiento”, respondió el titular de la Secretaría de Gobernación Federal.

“La gente no se le olvida que quienes compraron los votos, por ejemplo, para sacar la reforma energética fueron ellos, hay incluso constancias judiciales de amenazas, de cooptación, de compra de voluntades y de votos, es un estilo que esperemos ya haya quedado en el pasado”, insistió López Hernández.

“De mí se puede referir mucha gente. Ese es un asunto de lo que se autograbaron y de lo que ellos dicen. Yo nunca le pediría a un amigo que transmitiera un mensaje de esa categoría. Nosotros no creemos en esos métodos”, enfatizó el titular de la Segob, quien también reveló que “en alguna ocasión” sí habló con Moreno Cárdenas para hablar respecto a la reforma eléctrica, al igual que lo hizo con Rubén Moreira Valdez, coordinador del grupo parlamentario priista en San Lázaro.

“Platiqué también con el coordinador de los diputados del PAN en mi oficina en alguna ocasión, en otra ocasión nos reunimos con el coordinador del PAN, del PRI, el del PRD, platicamos sobre los términos de la reforma, qué era lo que ellos pensaban, cuál era la posición del Gobierno”, abundó el funcionario federal.

“Qué proponían ellos modificar y finalmente coincidimos que no avanzaran las posibles modificaciones con el liderazgo mayoritario en la Cámara, pero sí he platicado no una, sino muchas veces con el dirigente nacional del PRI”, mismas que, según López Hernández, fueron en “buenos términos” y que no tiene nada qué decirle a Moreno Cárdenas.

“Yo no me meto en esas cosas [de los audios] y menos opino de temas electorales, allá cada quien con su consciencia, nosotros en ese sentido no tenemos mayor opinión. No tengo nada qué decirle, no acostumbro a mandar recados públicos, hablo con todos y si en privado me quieren comentar algo referente a la función pública, con mucho gusto”, insistió.

López Hernández dijo que Velasco Coello es su amigo y una persona a quien estima, ya que le tocó ser gobernador de Tabasco cuando el senador del PVEM era mandatario estatal de Chiapas. Asimismo, dijo que con el legislador conversa “de muchas cosas”, incluso de cuestiones familiares, pero aceptó que habló con él respecto a la reforma eléctrica.

“Sí, claro, hablamos de la reforma eléctrica, de la reforma electoral, de muchos temas con los que puede hablar un Secretario de Gobernación con un político, sea del partido al que pertenece, eso no importa. Siempre hay que privilegiar el diálogo y uno debe de tener capacidad de interlocución con todos, no siempre se construyen acuerdos políticos, pero pues hay que mantener la comunicación con todos”, comentó el titular de la Segob.