Adán Augusto López renuncia a coordinación de Morena en el Senado

Adán Augusto López Hernández renunció este 1 de febrero a la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, cargo que ocupaba desde septiembre de 2024, cuando inició la LXVI Legislatura.

El Senador tabasqueño también dejó la Presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado, órgano colegiado que dirige políticamente la Cámara Alta y que preside el coordinador del grupo parlamentario mayoritario.

El anuncio se produjo durante una reunión plenaria de senadores de Morena celebrada en la antigua casona de Xicoténcatl, en la Ciudad de México, a la que asistieron Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación; y Esthela Damián, consejera jurídica de la Presidencia de la República.

La sesión se realizó a puerta cerrada en formato de desayuno, previo al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones que arrancó ese mismo 1 de febrero.

En conferencia de prensa posterior a la reunión, López Hernández presentó a Ignacio Mier Velazco como su sucesor en la coordinación, quien fue elegido por unanimidad por la bancada morenista.

El legislador tabasqueño aclaró que permanecerá como Senador de la República y no solicitará licencia a su escaño, y desmintió versiones que lo vinculaban con una posible salida hacia un cargo diplomático.

López Hernández explicó que su decisión respondió a la necesidad de concentrarse en trabajo político-electoral con miras a las elecciones intermedias de 2027.

“Esta es una decisión que tomé en las últimas horas cuando se abrió la posibilidad de ir a hacer trabajo político electoral rumbo al 2027”, señaló el Senador.

Añadió que ahora le corresponde “algo que requiere de tiempo completo como es fortalecer la unidad adentro del movimiento, dentro del partido”.

El también ex Gobernador de Tabasco indicó que esta labor territorial es una actividad que ha realizado durante años y que se ha caracterizado por el trabajo de base.

Según los reportes sobre el anuncio, López Hernández se enfocará en la cuarta circunscripción federal, región electoral que comprende la Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, estados considerados estratégicos para las metas electorales de Morena.

Las elecciones de 2027 representan un desafío relevante para Morena, que pondrá en juego 17 gubernaturas, de las cuales 12 son actualmente gobernadas por ese partido.

Entre las entidades que renovarán el Poder Ejecutivo estatal se encuentran Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Proyecciones y análisis recientes han señalado que Morena podría retener la mayoría de estos gobiernos estatales si mantiene su estructura territorial y su alianza con partidos afines.

La salida de López Hernández de la coordinación ocurre en un contexto de presiones políticas derivadas de señalamientos sobre su gestión como Gobernador de Tabasco entre 2019 y 2021.

Durante los últimos meses, el legislador ha sido cuestionado por su relación con Hernán Bermúdez Requena, quien se desempeñó como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco durante su administración.

Bermúdez Requena enfrenta una orden de aprehensión por presuntos vínculos con la organización criminal conocida como la Barredora.

Investigaciones periodísticas han señalado que la Barredora habría operado en municipios estratégicos de Tabasco, como Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco y Paraíso, con presunta participación de mandos policiales.

Documentos filtrados tras el hackeo de correos de la Secretaría de Defensa Nacional por el colectivo Guacamaya identificaron a Bermúdez Requena con el alias de Comandante H y le atribuyeron la designación de estructuras de seguridad vinculadas a actividades criminales.

De acuerdo con esas investigaciones, el exfuncionario habría salido del país hacia Centroamérica y Europa antes de que se ejecutara la orden de captura.

Ante estos señalamientos, López Hernández declaró que nunca sospechó de los presuntos vínculos de Bermúdez Requena con el crimen organizado y afirmó que está a disposición de las autoridades competentes.

El Senador sostuvo que durante su gobierno se redujo la incidencia delictiva en Tabasco y que cualquier irregularidad deberá esclarecerse en las instancias judiciales correspondientes. Sin embargo, la acumulación de cuestionamientos generó un entorno de presión política en su entorno inmediato.

La renuncia de López Hernández también se da en paralelo a un debate relevante sobre la gestión de recursos en el Senado bajo su coordinación.

Informes internos dieron cuenta de incrementos en partidas discrecionales asignadas a la Jefatura de Oficina de la coordinación de Morena, lo que originó críticas de la oposición y de algunos sectores del propio partido. Aunque no se anunciaron investigaciones formales, estos señalamientos se sumaron al contexto político que rodeó su salida.

El movimiento en la coordinación de Morena coincide con el arranque del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que se desarrolla del 1 de febrero al 30 de abril de cada año.

Durante este lapso, el Senado tiene previsto discutir iniciativas en materia electoral, laboral, de revocación de mandato, de fuero constitucional y de ajustes en organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral y la Auditoría Superior de la Federación. La carga de trabajo incluye la eventual revisión de nombramientos pendientes en órganos reguladores y del Poder Judicial.