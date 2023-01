Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), pidió, el 21 de enero de 2023, a sus supuestos simpatizantes -entre ellos algunos jugadores de fútbol, en activo y retirados- que pararan los actos de promoción en búsqueda de la candidatura presidencial de Morena en 2024.

El 21 de enero de 2023, se difundió un video a través de la red social TikTok con mensajes a su favor por parte de futbolistas -en activo y retirados-, el funcionario federal agradeció las expresiones de apoyo, pero pidió pararlas, porque no eran los tiempos legales para ello.

“Estos son los tiempos de acompañar y consolidar el proyecto de nación. Aunque agradezco algunas muestras de apoyo que he recibido en estos días en varios estados de la República, considero oportuno dar a conocer el siguiente comunicado”, escribió el titular de la Segob, en su cuenta de la red social Twitter.

“En semanas recientes he tenido conocimiento que en diversos puntos de la República Mexicana se han expresado muestras de afecto y solidaridad con mi persona, las cuales invariablemente agradezco y respeto como parte del ejercicio de sus derechos político-electorales. Y a pesar de que ya he dado aviso y presentado deslindes a la autoridad”, indicó López Hernández.

“En particular, aprovecho esta comunicación, para exhortarles a que no se difundan mensajes o propaganda, que se haga uso de mi nombre, imagen o cargo público en redes sociales o cualquier medio de comunicación o difusión, dado que actualmente no nos encontramos en los tiempos señalados por la norma para ello”, dijo el titular de la Segob.

“De nueva cuenta, agradezco y valoro la libertad con que las personas ejercen sus derechos político-electorales, pero también es necesario conminar a la ciudadanía en general a que esos derechos se ejerzan en los espacios y tiempos que señalan las normas”, expuso López Hernández.

El también ex gobernador de Sinaloa señaló que como titular de la Secretaría de Gobernación no sólo se encontraba obligado a respetar el marco normativo que rige su actuar, sino también debía velar por su cumplimiento y hacer valer las leyes vigentes.

Asimismo, a través de un comunicado, el funcionario federal precisó que la Constitución y las leyes secundarias en vigor tenían limitantes y restricciones, cuando se trataba de manifestar apoyos a servidores públicos, como era su caso.

“Como actual titular de la Secretaría de Gobernación, me encuentro obligado, no sólo a respetar el marco normativo que rige mi actuar, sino también debo velar por su cumplimiento y hacer valer las normas que se encuentran vigentes”, dijo López Hernández.

“Les invito y conmino amable respetuosamente a que, en el ejercicio de sus derechos político-electorales, se observen en todo momento los plazos y términos que la legislación aplicable dispone”, destacó el funcionario federal.

Aunque en su comunicado no se refirió al tema, el titular de la Secretaría de Gobernación, recibió mensajes de apoyo de futbolistas mexicanos a través de la red social TikTok, en donde resaltaron frases como “estamos augusto (sic) contigo”.

Los futbolistas en activo Giovani Álex dos Santos Ramírez, Miguel Arturo Layún Prado y Braulio Luna Guzmán -en retiro-, mandaron saludos al titular de la Segob, quien aspira a la candidatura presidencial de Morena de 2024, misma que se definirá durante los últimos meses de 2023, en un proceso interno de dicho partido.

“Secretario Adán, cómo está, soy Giovanni Dos Santos y estoy muy a gusto (sic) con su amistad. Le mando un fuerte abrazo”, dijo el ex seleccionado nacional, en un breve video. “Amigo Adán Augusto, te quiero mandar un fuerte abrazo, desearte todo lo mejor para este año, cuídate mucho y que vengan cosas muy fregonas”, agregó, por su parte, Layún Prado.

“Adán Augusto ¿cómo estás? Te mando un saludo, siempre vamos estar augusto (sic) contigo. Tu amigo Braulio Luna”, agregó el ex futbolista. Horas después, a través de su cuenta de la red social Twitter, Dos Santos Ramírez afirmó que él siempre mandaba saludos a quien se lo solicitaba y rechazó formar parte de alguna campaña.