Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) afirmó, el 28 de marzo de 2023, que la política migratoria en México corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que encabeza el canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

“Habrá quienes me dicen, bueno, ¿y por qué el secretario de Gobernación quiere hablar sobre el tema, si él no es encargado de operar el sistema migratorio? Aunque formalmente es la Secretaría de Gobernación, para efectos administrativos, hay un cuerdo al interior del Gobierno y es Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores, quien se encarga del tema migratorio”, precisó el funcionario federal.

Durante una entrevista con el periodista Joaquín López- Dóriga Velandia, en Radio Fórmula, el encargado de la política interna del país aseguró que la migración era un asunto compartido y se dijo dispuesto a “dar la cara” por el incendio.

“El Gobierno no es de uno o de otro, el Gobierno lo encabeza el presidente López Obrador y quienes estamos con él, pues tenemos la responsabilidad y esa responsabilidad es compartida de entrarle a los asuntos. Hoy me decían ‘es un tema delicado’, no, no hay temas delicados, es momento de atenderlo, de coordinar esfuerzos y de dar toda la atención posible a las víctimas”, agregó López Hernández.

“Lamento profundamente los hechos acaecidos en Ciudad Juárez y la pérdida de vidas que trajeron consigo. En comunicación con embajadas y consulados para el apoyo a víctimas y sus familias”, escribió Ebrard Casaubón, a las 09:56 horas del 28 de marzo de 2023, en su cuenta de la red social Twitter.

“Les informo que en el transcurso del día hemos establecido contacto con Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela para informar de la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez y apoyar a sus consulados para auxiliar a víctimas y familias afectadas”, tuiteó el canciller mexicano, a las 20:59 horas.

“Les he transmitido la profunda indignación de México por lo acaecido y la voluntad del Gobierno y pueblo de México por esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. La SRE ha solicitado a la Secretaría de Gobernación y al INAMI la información necesaria para compartirla con los países hermanos mencionados”, indicó Ebrard Casaubón.

“Les he compartido que según se nos ha informado por esas dependencias, los responsables directos de los hechos han sido presentados ante la FGR. Es una gran tristeza lo ocurrido. Dejo cualquier consideración de índole política para otros momentos. Cada cual debe hacer lo que le corresponde en esta hora”, finalizó el titular de la SRE.

Según el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la política migratoria corresponde a la SEGOB, para “formular y conducir la política migratoria y de movilidad humana, así como vigilar las fronteras del país y los puntos de entrada al mismo por tierra, mar o aire, garantizando, en términos de ley, la libertad de tránsito, en coordinación con las demás autoridades competentes”.

No obstante, la SRE asumió algunas facultades migratorias a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una de ellas fue el control migratorio, luego de que el entonces presidente estadounidense Donald Trump amenazó con gravar con 5 por ciento importaciones de origen mexicano, si México no contribuía a frenar el flujo de migrantes centroamericanos que buscaban llegar a EE.UU.

Las Estaciones Migratorias dependen del Instituto Nacional de Migración, que a su vez es un órgano administrativo desconcentrado de la Administración Pública Federal, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

INM, UN INSTRUMENTO NEONAZI

Por otra parte, Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aseguró, el 28 de marzo de 2023, que el siniestro en el que fallecieron al menos 37 migrantes, no fue un accidente fortuito, sino un crimen de Estado.

Asimismo, el ex diputado federal del grupo legislativo de Morena -partido que fundó el político tabasqueño en el año 2014-, acusó que el Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), era un “instrumento neonazi”.

En su cuenta de la red social Twitter, el ex candidato a la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena -cargo que perdió frente a Mario Delgado Carrillo-, calificó como “crematorio” y una “hoguera”, la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez.

El decano político dijo que estos hechos eran consecuencia de las políticas sistemáticas del Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, las cuales, según acusó, violentaban los derechos humanos en la frontera norte y sur de México.

“El crematorio de Ciudad Juárez. La hoguera en la que fueron calcinados esta madrugada 39 hermanos migrantes en Ciudad Juárez, no es un accidente fortuito si no crimen de Estado.Consecuencia de políticas sistemáticas del gobierno mexicano que violenta los derechos humanos, tanto en la frontera norte como en la sur”, tuiteó Muñoz Ledo.

“El @INAMI_mx se ha transformado en instrumento neonazi y servil que recuerda los campos de concentración y exterminio. El holocausto desenmascara el transfondo político de este gobierno hacia América Latina y el Caribe. El resto es demagogia”, agregó el ex presidente de los comités ejecutivos nacionales (CEN) de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) -24 de septiembre de 1975 al 30 de noviembre de 1976, y, de la Revolución Democrática (PRD), del 31 de julio de 1993 al 2 de agosto de 1996, cargo en el que lo sucedió López Obrador.

Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reprochó, el 28 de marzo de 2023, las condiciones “infrahumanas” en las que se encuentran en México los migrantes, en albergues que comparó con cárceles, lo que consideró, es producto de las “numerosas” detenciones realizadas por el Instituto Nacional de Migración.

La CEM aseveró que este no es un caso aislado, y guarda estrecha relación con otras tragedias migrantes registradas en México, como la de 2020, cuando una persona originaria de Guatemala murió en la Estación Migratoria de Tenosique, Tabasco, así como los hechos en la Estación de Piedras Negras, Coahuila en 2022.

“El hacinamiento, la sobrepoblación y las condiciones infrahumanas a las que son sometidas las personas en contexto de movilidad, son causa de las numerosas detenciones que realiza el Instituto Nacional de Migración (INM) como resultado de políticas migratorias de contención enfocadas en la seguridad nacional, mas no en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes”, sostuvo la CEM.

“El dolor y el sufrimiento por abandonar el hogar ya es demasiado, y no podemos permitir que su tránsito por México se convierta en un calvario para quienes dejan su familia y país, en búsqueda de una vida mejor. Los obispos de México hacemos un atento llamado a las autoridades de todos los niveles, a no criminalizar a las personas migrantes”, agregó la Conferencia del Episcopado Mexicano.

EU OFRECE AYUDA PARA INVESTIGAR INCENDIO EN CD. JUÁREZ

El Gobierno de Estados Unidos ofreció, el 28 de marzo de 2023, su ayuda para esclarecer las causas del incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron por lo menos 37 migrantes.

“Esta tragedia es un recordatorio desgarrador de los riesgos que enfrentan los migrantes y refugiados en todo el mundo. Las autoridades mexicanas están investigando la causa de esta tragedia y estamos listos para brindar cualquier ayuda que puedan solicitar”, dijo Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado estadounidense.

“Quiero expresar mi más sentido pésame a las familias de quienes perdieron la vida en el trágico incendio del centro de detención en Ciudad Juárez anoche. Nuestros corazones están con sus seres queridos y nuestras oraciones están con aquellos que aún luchan por sus vidas”, agregó Patel.

Cuestionado respecto a si el Gobierno estadounidense tenía alguna evaluación de la seguridad de la estación migratoria provisional del INM donde ocurrió el incendio, el portavoz aseguró que por ser una instalación del Gobierno mexicano, no tenía mayores comentarios de sus condiciones.

GUATEMALA CULPA A “COYOTES”

Mario Adolfo Búcaro Flores, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, responsabilizó, el 28 de marzo de 2023, a las redes de traficantes de personas, conocidas como “coyotes“, por la muerte de 28 migrantes de dicho país en un incendio dentro de una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El canciller guatemalteco afirmó, durante una conferencia de prensa, que los traficantes de personas eran responsables por trasladar a las personas de forma irregular. Asimismo, aseguró que los 28 guatemaltecos que fallecieron durante el incendio estaban por ser deportados por las autoridades mexicanas.

“Esperamos poder tener identificadas a todas las víctimas en las próximas 48 horas y comunicarnos con sus familiares”, detalló Búcaro Flores. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, hasta el momento todos los fallecidos identificados eran hombres mayores de edad y la mayoría originarios de las provincias de Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango, todos en el noroeste del país centroamericano.

Por su parte, el Gobierno de Honduras confirmó que 13 migrantes hondureños murieron la noche del 27 de marzo de 2023, en el incendio ocurrido en la sede migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Lamentablemente 13 compatriotas han fallecido en el incendio de la Estación Migratoria en Ciudad Juárez. En nombre de la presidenta @XiomaraCastroZ y [Canciller] @EnriqueReinaHN [expresamos] nuestras más sentidas condolencias. Haremos todo y lo más rápido para traer los cuerpos”, dijo en Twitter, Tony García, Vice Canciller de Honduras.