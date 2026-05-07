Adelantarán fin de clases por ola de calor y por el Mundial

La Secretaría de Educación Pública anunció que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá el próximo 5 de junio, con un adelanto respecto al calendario oficial, debido a la intensidad de la ola de calor que atraviesa el País y a la realización del torneo de la Copa Mundial de fútbol en México.

Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación, difundió la decisión a través de sus redes sociales.

La modificación al Calendario Escolar fue adoptada por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarias y secretarios de educación del País.

Delgado Carrillo precisó que las labores administrativas en los planteles escolares se extenderán hasta el 12 de junio, una semana después del fin formal de clases.

Según el anuncio del Secretario, el regreso a las aulas se fijó para el 10 de agosto, fecha en que maestras y maestros participarán en una semana de Consejo Técnico orientada a la preparación del siguiente ciclo escolar.

Del 17 al 28 de agosto se llevarán a cabo dos semanas oficiales de reforzamiento de aprendizajes, y el arranque del ciclo escolar 2026-2027 quedó programado para el 31 de agosto.

Delgado Carrillo señaló que la modificación obedece principalmente a la “extraordinaria ola de calor” que se registra en el País y que se prevé se prolongue durante junio y julio, además de la realización del Mundial en México.

Subrayó que la dependencia a su cargo garantizará el cumplimiento de todo lo establecido en el Plan de Estudios, así como el aprovechamiento escolar de la totalidad de los estudiantes.