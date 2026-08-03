$!¿Adiós a los celulares en escuelas? Sheinbaum alista reglas sobre su uso

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que a finales de agosto presentará un planteamiento para regular el uso de celulares en las escuelas, con el objetivo de que la decisión se implemente desde el inicio del nuevo ciclo escolar.

De acuerdo con las declaraciones de la mandataria, esta iniciativa busca avanzar en un tema que ya representa un consenso en la sociedad, pues enfatizó que el 70 % de las madres y padres de familia en el país están de acuerdo en que no se utilicen los dispositivos móviles durante todo el horario de clases.

Asimismo, adelantó que se dialogará al respecto con las maestras y los maestros para coordinar la implementación de la medida.

Mantendrán discusión sobre IA

La presidenta detalló que su gobierno continuará realizando foros abiertos con académicos y abrirá asambleas denominadas “ABC de las emociones” para abordar el tema de las redes sociales en el entorno escolar.

Sheinbaum señaló que estas pláticas están dirigidas principalmente a estudiantes de tercero de secundaria y educación media superior, aunque se contempla la posibilidad de extenderlas a nivel primaria y otros grados de secundaria. De igual forma, dijo que se proyectan foros más colectivos donde cualquier persona pueda participar.

A la par de esta medida para las escuelas, la presidenta destacó las autoridades se encuentran discutiendo temas tecnológicos adicionales, como el impacto de la inteligencia artificial. Aunque el planteamiento específico para las aulas se tomará este mismo mes, el debate público sobre otras regulaciones tecnológicas se mantendrá abierto hacia el futuro.