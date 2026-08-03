$!¿Adiós a los celulares en escuelas? Sheinbaum alista reglas sobre su uso

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que a finales de agosto presentará un planteamiento para regular el uso de celulares en las escuelas, con el objetivo de que la decisión se implemente desde el inicio del nuevo ciclo escolar.
De acuerdo con las declaraciones de la mandataria, esta iniciativa busca avanzar en un tema que ya representa un consenso en la sociedad, pues enfatizó que el 70 % de las madres y padres de familia en el país están de acuerdo en que no se utilicen los dispositivos móviles durante todo el horario de clases.
Asimismo, adelantó que se dialogará al respecto con las maestras y los maestros para coordinar la implementación de la medida.
Mantendrán discusión sobre IA
La presidenta detalló que su gobierno continuará realizando foros abiertos con académicos y abrirá asambleas denominadas “ABC de las emociones” para abordar el tema de las redes sociales en el entorno escolar.
Sheinbaum señaló que estas pláticas están dirigidas principalmente a estudiantes de tercero de secundaria y educación media superior, aunque se contempla la posibilidad de extenderlas a nivel primaria y otros grados de secundaria. De igual forma, dijo que se proyectan foros más colectivos donde cualquier persona pueda participar.
A la par de esta medida para las escuelas, la presidenta destacó las autoridades se encuentran discutiendo temas tecnológicos adicionales, como el impacto de la inteligencia artificial. Aunque el planteamiento específico para las aulas se tomará este mismo mes, el debate público sobre otras regulaciones tecnológicas se mantendrá abierto hacia el futuro.
La edad para dar un celular a un niño
Durante la conferencia matutina, expertos recomendaron evitar el acceso a plataformas digitales antes de los 16 años y restringir por completo las pantallas en la primera infancia.
Respecto a las reds sociales, Arturo Béjar, quien fue director de Ingeniería de Protección y Cuidado en Facebook, señaló que estas plataformas están diseñadas para generar adicción a través de mecanismos para captar y prolongar la atención.
En tanto, Jonathan Haidt, profesor de psicología social en la Universidad de Nueva York, indicó que la infancia basada en el teléfono puede provocar depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, adicción, distracción, menor capacidad de atención y aprendizaje, acoso sexual, entre otros daños.
Por lo anterior, Haidt enfatizó que la edad correcta para entregarle un teléfono inteligente a un menor es “la edad en que usted quiere que sus niños dejen de leer libros”.
“Cuando da un teléfono inteligente, este va a mover al centro de su vida y ellos van a descansar menos, leer menos, ver amigos menos”, dijo.
Detalló que se pueden usar los teléfonos para ver, por ejemplo, películas, que exigen estar atentos por largos períodos de tiempo; sin embargo, “lo que es terrible, lo que hay que hacer cero” es ocupar las plataformas de videos cortos.
En cuanto a las aplicaciones de video diseñadas para niños, Béjar enfatizo que estas buscan generar una adicción y que, de alguna manera, prepara a los menores para ser consumidores de las plataformas.
Foros para regular uso de celulares en menores
Desde el pasado 20 de julio, la Secretaría de Educación Pública comenzó con los diálogos para regular el uso de celulares y dispositivos móviles para las y los menores de edad.
El subsecretario de Educación, Ricardo Villanueva, detalló que para los foros se invitó a instituciones de educación superior y centros de investigación para que envíen a especialistas y abordar la regulación de manera multidisciplinaria, es decir, desde la economía, el derecho, la psicología y otras áreas para “poder enriquecer el debate nacional”.
El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, señaló que los foros tienen como objetivo entender las condiciones en que estos dispositivos se están integrando a la vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y qué consecuencias tienen en su bienestar, desarrollo y aprendizajes.