“¿En el caso del linchamiento falló alguna autoridad, en este análisis que hacen de minuto a minuto?”, le preguntó un reportero.

”Eso ya es más difícil, porque habían policías municipales, estatales, pero el grupo era [muy grande]”, respondió AMLO.

“¿Quedó rebasada la Policía Municipal con la estatal? ¿Mi duda es si la Guardia Nacional en algún momento llegó y si está desplegada o no?”, insistió el periodista.

”Sí, no, no, no llegó porque se dieron las cosas, pues de repente, y no pudieron llegar”, explicó.

“¿Y entonces prácticamente fue que la Policía Municipal quedó rebasada ante la turba?”, volvió a cuestionar el reportero al presidente.

”Sí, así fue. No pudieron. Y así suele pasar, es muy difícil, ya, en una situación así poner orden”, justificó el político tabasqueño.

Vinculación a proceso

Un día antes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero informó que se logró vincular a proceso a Axel Alejandro Aguilar Estrada, uno de los dos hijos de Ana Rosa ‘N’, por el delito de feminicidio en agravio de una menor, luego de que el 30 de marzo de 2024 se cumplimentó la orden de aprehensión en su contra, por un mandamiento judicial solicitado y obtenido por el agente del Ministerio Público.