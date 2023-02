Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional, reconoció que el Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor, José Isidro Grimaldo Muñoz, Comandante de los Dragones Urbanos, del Décimo Sexto Regimiento de Caballería Motorizada, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ya podría estar muerto, a dos meses de que fuera privado de su libertad, por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Durante la conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde Zapopan, el mando militar dijo que aún cuando Grimaldo Muñoz estuviera sin vida, continuaban la búsqueda para localizar el cuerpo del militar desaparecido en el municipio jalisciense de Tapalpa, desde el 10 de diciembre de 2022.

“Ya llevamos bastante tiempo, estimamos que pudiera ya no tener vida, pero de todos modos no vamos a detenernos, vamos a seguir hasta encontrarlo, si ya no está con vida, su cuerpo, pero no nos vamos a detener”, indicó el titular de la Sedena.

“Seguimos atendiendo esta parte, no vamos a dejar de trabajar en esa búsqueda, tenemos a nuestra Policía Ministerial Militar, inclusive haciendo esta actividad en coordinación con el Gobierno del estado para los apoyos que se requieran en el ámbito judicial, pero no nos hemos detenido, ni nos vamos a detener”, agregó Sandoval González.

Por otra parte, el General afirmó que han localizado prendas que han sido reconocidas por la esposa del coronel, ya que mantienen contacto directo con ella, y añadió que en el municipio de Tapalpa se han localizado otros indicios, además de haber detenido, el 6 de enero, en Chiquilistlán, Jalisco, a José Manuel Pizano Ornelas, hermano de Juan Carlos Pizano Ornelas, alias “El CR”, supuesto responsable de la célula del CJNG que interceptó a Grimaldo Muñoz, mientras se encontraba de vacaciones.

Según el Registro Nacional de Detenciones, el 6 de enero elementos del Ejército Mexicano detuvieron a José Manuel Pizano Ornelas, con cartuchos y cargadores, por lo cual fue puesto a disposición de la Delegación de la Fiscalía General de la República, la cual ejerció acción penal por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

“El CR” ha sido señalado como uno de los hombres más cercanos a Rubén o Nemesio Oceguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG. Además, sería el supuesto jefe de seguridad de Laisha Michelle Oseguera González y operador financiero de Jessica Johanna Oseguera, “La Negra”, ambas hijas de “El Mencho”.

Las autoridades federales también consideran a “El CR”, como jefe de plaza del CJNG, en los municipios jaliscienses de Tapalpa, Zacoalco y San Gabriel Atemajac de Brizuela.

El 16 de diciembre de 2022, en conferencia de prensa, el coronel Crisóforo Martínez Parra, informó que Grimaldo Muñoz se encontraba de vacaciones el 10 de diciembre, en Tapalpa, Jalisco, pero se involucró en un incidente de tránsito y allí fue interceptado por un grupo de hombres armados.

“Encabezados por el jefe regional de Tapalpa, Jalisco, que responde al alias de ‘CR’ y cuya identidad, lugares que frecuenta y área de influencia conocida. Con datos recabados de integrantes del CJNG y otras fuentes de información, se ha logrado establecer un perímetro definido dentro del cual, muy probablemente, haya sido trasladado el Coronel Grimaldo y hacia donde orientamos nuestros esfuerzos de búsqueda”, explicó Martínez Parra.

“El alias ‘CR’, y otros presuntos involucrados ya son buscados por las diferentes autoridades para que, con apego a las leyes respectivas, contribuyan al esclarecimiento de los hechos y se deslinde cualquier responsabilidad”, dijo el coronel, quien también indicó que la SEDENA enfocaría todos sus recursos humanos, materiales y tecnológicos, incrementando significativamente sus efectivos, para lograr la localización y recuperación con vida de Grimaldo Muñoz.

“El coronel, además de ser un excelente militar y buen ciudadano, es padre, esposo, hijo y hermano, por lo que su desaparición produce un gran dolor en el seno de su familia y dentro del Instituto Armado”, mencionó Martínez Parra, quien, además, reprochó que la privación de la libertad de su homólogo se haya realizado de forma premeditada y en un momento de indefensión del militar.