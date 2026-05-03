Advierte Ariadna Montiel cero tolerancia a corrupción en candidaturas de Morena

En su primer mensaje como dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes lanzó una advertencia directa al interior del partido: ningún militante que incurra en actos de corrupción comprobados recibirá una candidatura, incluso si resulta favorecido en las encuestas internas.

“Si tenemos certeza de que alguien comete un acto de corrupción, aunque haya ganado la encuesta, no será candidato”, sostuvo.

La nueva dirigente también precisó que el mecanismo de encuestas para la selección de coordinadores no busca popularidad, sino el reconocimiento ciudadano de quienes han demostrado cercanía, honestidad y conocimiento del territorio.

“La definición a través de encuestas no es la búsqueda de popularidad, es el reconocimiento del pueblo de que se está junto a él, que se es honesto, cercano, que se conoce el territorio para gobernar y que se cumple el compromiso empeñado”, afirmó.

Ante los señalamientos del Gobierno de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, y otros funcionarios, Montiel Reyes rechazó lo que calificó como “la hipocresía de quienes lanzan acusaciones con fines políticos para abrir la puerta a la injerencia extranjera”, aunque subrayó que Morena “siempre está del lado de la justicia y honestidad”.

Cerró ese fragmento de su discurso con la consigna: “¡Cooperación sí, subordinación no, injerencismo jamás!”.

Mil 828 congresistas nacionales de Morena eligieron este domingo a Montiel Reyes como la nueva presidenta nacional del partido, en un congreso celebrado a puerta cerrada en la Ciudad de México.

Montiel Reyes, quien días antes dejó la titularidad de la Secretaría de Bienestar, sucedió en el cargo a Luisa María Alcalde Luján, quien asumirá próximamente la Consejería Jurídica de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La ausencia más notoria en dicho congreso fue la del propio Rocha Moya: señalado por instancias judiciales de EU de tener vínculos con el narcotráfico. El Mandatario sinaloense solicitó licencia temporal y no estuvo presente en el evento.

En el templete, la cúpula morenista acompañó el último discurso de Alcalde Luján como dirigente nacional. Al costado de Montiel Reyes se ubicaron Alfonso Durazo Montaño, Citlalli Hernández Mora y Andrés Manuel López Beltrán.

Los gobernadores del partido asistieron en pleno, a excepción del de Sinaloa. Entre los legisladores presentes estuvo el Senador Adán Augusto López Hernández.

En su mensaje de despedida, Alcalde Luján destacó el crecimiento del partido durante su gestión: Morena pasó de 2 millones 500 mil a 12 millones 500 mil militantes, lo que la posiciona como el segundo partido más grande del mundo y el primero en participación de mujeres.

Informó también que bajo su dirección se instalaron 71 mil 500 comités en “defensa de la transformación”, se creó la escuela municipalista para la formación de alcaldes morenistas y se reinstauró el Consejo Consultivo.

La dirigente saliente convocó al movimiento a mantenerse unido en respaldo a Sheinbaum Pardo.

“Hoy más que nunca, la Presidenta merece y requiere un movimiento unido, que sin regateos ni titubeos entienda el momento histórico y cuide el movimiento”, afirmó Alcalde Luján.

Como parte de los cambios en la estructura del partido, Óscar del Cueto García, quien fungía como titular de la Unidad Interinstitucional de la SB bajo las órdenes de Montiel Reyes, fue propuesto para ocupar la Secretaría de Finanzas de Morena.

Con la nueva dirigente al frente, el partido enfrenta el proceso electoral de 2027 con una Comisión Nacional de Elecciones y Encuestas que, según Alcalde Luján, fue fortalecida para ofrecer certeza y transparencia a los militantes en los procesos de selección interna.