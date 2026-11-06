Advierte Olegaria Carrazco afectaciones de la violencia en servicios de salud de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO._ La violencia en Sinaloa no se puede esconder y esta situación también ha afectado los servicios de salud, principalmente en hospitales, denunció la Diputada federal de Morena, Olegaria Carrazco Macías.

La legisladora participó en la comparecencia de los titulares del sector salud del Gobierno federal, Zoé Robledo, del IMSS; y Martí Batres, director general del ISSSTE.

A través de un comunicado, Carrazco Macías reconoció que la violencia y la afectación al sector salud representa un desafío para el presente y el futuro.

Añadió que actualmente los servicios de traslados médicos en ambulancias, como el personal operativo y los pacientes, están siendo afectados.

“Doctor Zoé Robledo, la situación de violencia que enfrenta Sinaloa también plantea desafíos para los servicios de salud, particularmente en el traslado de pacientes y personal médico, la atención de emergencias y la continuidad de los tratamientos. En ese sentido, quisiera preguntarle: ¿qué afectaciones ha identificado el IMSS en la prestación de sus servicios en Sinaloa y qué medidas ha adoptado para garantizar la continuidad de la atención médica?”, denunció públicamente Carrazco Macías.

Por otro lado, la Diputada del Sexto Distrit, celebró que el doctor Alejandro Svarch Pérez, titular del IMSS-BIENESTAR, operara la primera donación multiorgánica realizada en el Hospital General de Culiacán, que benefició a tres personas, dos de ellas trasplantadas en el propio nosocomio.

“Un avance que representa esperanza y nuevas oportunidades de vida para las familias sinaloenses”, finalizó.