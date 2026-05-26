Advierte PAN que ‘se volverá loco’ si imputan a Maru Campos

“Para dejarlo absolutamente claro. O sea, tenemos que volcarnos a las calles, a las calles. Tenemos que hacer las huelgas, las huelgas que tengamos que hacer. Tenemos que ir a clausurar simbólicamente, vamos a clausurar simbólicamente. Tenemos que sacar todo el manual de resistencia civil pacífica, todo el manual nos lo echamos... y le inventamos más”, sentenció.

Durante una conferencia de prensa, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, sentenció que el partido no tolerará lo que consideran una persecución política en contra de la Mandataria. “Nos vamos a volver locos si le ponen un dedo a nuestra gobernadora Maru Campos”, advirtió el dirigente. Al ser cuestionado sobre el significado de su declaración, detalló que se traducirá, si es necesario, en salir a las calles, realizar huelgas y llevar a cabo clausuras simbólicas.

El Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que “se volverán locos” si intentan imputar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras ser citada por la Fiscalía General de la República (FGR) a comparecer el próximo miércoles 27 de mayo por el caso que involucra la participación de agentes de la CIA en territorio estatal.

Acusa PAN persecución política contra Maru Campos

Respecto al citatorio que la FGR entregó el pasado sábado a Maru Campos, el dirigente panista dijo que el documento de la dependencia busca responsabilizar a la gobernadora por la presencia de agentes extranjeros durante un operativo. Romero calificó esto como una muestra de “ineptitud” del Gobierno federal para vigilar quién entra al país.

“¿A qué hora citan a comparecer a todos los funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de migración?”, cuestionó al argumentar que el control de agencias internacionales es competencia federal.

Romero también señaló que Morena “persigue políticamente” a Maru Campos porque “cometió el pecado de combatir al crimen organizado. Además, contrastó el trato hacia la Mandataria estatal con el que ha recibido el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien la autoridad citó para una “entrevista” tras ser acusado a finales de abril por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos con el crimen organizado.

Por su parte, el abogado Roberto Gil Zuarth explicó la situación jurídica de la Mandataria y calificó el citatorio entregado en Chihuahua como un acto “verdaderamente absurdo” y de hostigamiento procesal. Señaló que, aunque la FGR la citó en calidad de “testigo”, fundamentó el documento con disposiciones legales aplicables a “imputados” y le sugirió, según dijo, ir con abogado defensor.

Gil Zuarth recordó que Maru Campos cuenta con fuero constitucional, por lo que señaló que “lo que vayan a hacer o intenten hacer” este miércoles podría ser calificado como “un golpe de estado, un golpe a la Constitución”.

Alistan movilización y acciones en defensa de la Gobernadora

Como respuesta a la situación de la Gobernadora, la dirigencia nacional del PAN adelantó que durante toda esta semana habrá diversas acciones de respaldo, culminando con una movilización “amplia y fuerte” este próximo fin de semana en el estado de Chihuahua.

El partido aseguró que los detalles logísticos se mantienen reservados por estrategia, pero afirmaron que el caso ya trascendió a nivel nacional. Lejos de debilitarla, afirmaron que el Gobierno federal está convirtiendo a Maru Campos en “una figura política a nivel nacional”, incrementando su respaldo ciudadano “cada vez con más aceptación y cada vez con más apoyo”.

El sábado, la FGR citó a comparecer a la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el caso de los agentes de la CIA en la entidad. La Mandataria recibió personalmente el documento en la entrada del Palacio de Gobierno.

Mas tarde, el PAN afirmó que Morena “persigue opositores”, el expresidente Felipe Calderón calificó al oficialismo de “cobardes e hipócritas”, mientras que el Gobierno federal y Morena aseguraron que se trata de un procedimiento legal.

En tanto, el domingo el partido de la oposición anunció que en los próximos días dará a conocer una serie de “distintas acciones y expresiones ciudadanas” con el objetivo de defender a la Gobernadora de Chihuahua.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los citatorios de la FGR a Maru Campos al Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, son para que puedan ser entrevistados y no se trata de imputaciones.