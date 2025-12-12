Aerolíneas de carga no quieren volver al AICM, afirma Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó el 11 de diciembre que las aerolíneas de carga que actualmente operan en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no tienen interés en regresar a la terminal Benito Juárez, a más de un mes de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos suspendió vuelos desde la terminal mexiquense por presuntas violaciones al Acuerdo Bilateral en Servicios Aéreos.

“Los cargueros que ya están en el AIFA no se quieren ni siquiera regresar al Benito Juárez”, declaró la Mandataria nacional durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo explicó que existe una mesa de trabajo bilateral relacionada con la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el AIFA, y que el objetivo del Gobierno federal es que Estados Unidos reconozca la importancia estratégica de ambas terminales.

La Presidenta de la República detalló que, hasta el momento, la única exigencia de la administración encabezada por Donald Trump es que México informe con anticipación qué vuelos arribarán a territorio estadounidense, sin que se hayan impuesto restricciones adicionales mientras continúan las conversaciones bilaterales.

“Nuestro objetivo es que Estados Unidos incluso ayude a que lleguen mucho más vuelos al AIFA”, señaló.

El 9 de diciembre, Sheinbaum Pardo sostuvo una segunda reunión con empresas nacionales y extranjeras, así como con organismos y asociaciones que participan en la operación de carga del AIFA.

Al encuentro asistieron Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; José Antonio Merino García, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; e Isidoro Pastor Román, director del AIFA.

Según la Asociación Mexicana de Agentes de Carga, tras diversas reuniones con el Gobierno federal se lograron avances en 20 de los 23 acuerdos planteados para mejorar el AIFA como centro logístico.

Entre los puntos pendientes destacan reforzar la seguridad y los perímetros de vigilancia en un radio de 12.5 kilómetros alrededor de la terminal, ampliar el personal y horarios de operación de la aduana del aeropuerto, y agilizar los procesos de salida de retornos de mercancías.

La firma DHL Express informó el 4 de diciembre que no planea dejar de operar en el AIFA e incluso solicitó al Gobierno de México ampliar su contrato operativo en la terminal aérea.

La compañía contaba con mil 500 metros cuadrados de instalaciones en el AICM, mientras que en el AIFA dispone de 10 mil metros cuadrados.

La medida de la administración de Trump fue aplicada el 28 de octubre pasado, cuando el DOT revocó la aprobación de 13 rutas actuales o planeadas de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos, entre ellas las que operaba Aeroméxico desde el AIFA hacia Houston y McAllen.

La autoridad estadounidense, encabezada por Sean Patrick Duffy, argumentó que el decreto emitido en 2023 por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, que prohibió las operaciones de transporte de carga en el AICM y trasladó todas las operaciones al AIFA, generó desventajas competitivas para las aerolíneas estadounidenses.

Autoridades del AIFA estimaron el 2 de diciembre que la terminal dejaría de recibir en promedio 84 mil pasajeros anuales como consecuencia de la revocación de las 11 rutas por parte del DOT.

Según cifras del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE Noreste), el AIFA registró un volumen total de carga de aproximadamente 447 mil 341.1 toneladas en 2024, y en los primeros seis meses de 2025 movilizó 184 mil 906.5 toneladas de carga internacional.

La terminal de Santa Lucía, en el Estado de México, transportó a 547 mil usuarios durante septiembre de 2025, 0.5 por ciento menos que en el mismo mes de 2024, lo que representó la caída más severa desde que se inauguró en marzo de 2022, según datos de la Agencia Federal de Aviación Civil.

El descenso se derivó principalmente de los vuelos internacionales, cuyo tráfico se desplomó 19 por ciento y acumulaba seis meses consecutivos a la baja.

Sheinbaum Pardo indicó que, además del AICM y el AIFA, en la región centro del país existen otras terminales como Toluca, Querétaro y Cuernavaca, aunque subrayó que las principales son el aeropuerto capitalino y el de Santa Lucía.

La titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró que su Gobierno no revertirá el decreto que trasladó las operaciones de carga al AIFA, argumentando que la medida se mantiene por razones técnicas y de seguridad, y que el decreto tiene antecedentes desde 1994, cuando se declaró la saturación del aeropuerto capitalino.