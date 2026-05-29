Aerolíneas imponen restricciones en México por brote de ébola en África

México restringió el ingreso temporal de pasajeros internacionales que hayan viajado en los últimos 21 días a Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur y que no cuenten con pasaporte mexicano o residencia vigente en el País, en respuesta al brote activo de la Enfermedad por Virus del Ébola que afecta a esas tres naciones africanas.

La medida, vigente a partir de las 00:00 horas del 28 de mayo de 2026 con una duración inicial de 60 días naturales, fue comunicada por la aerolínea Vivaaerobus tras una disposición emitida por las autoridades sanitarias y migratorias del Gobierno federal.

La restricción deriva de la actualización del Aviso Preventivo de Viaje emitido el 28 de mayo de 2026 por la Secretaría de Salud, que estableció un nivel de riesgo “Alto” ante el brote activo de ébola de la especie Bundibugyo, una variante para la cual no existen actualmente vacunas autorizadas ni tratamientos antivirales específicos.

David Kershenobich, Secretario de Salud, precisó en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que los connacionales en el extranjero no enfrentarán restricciones para regresar al País, aunque instó formalmente a cualquier persona que haya estado en los tres países referidos durante los últimos 21 días a reprogramar su viaje para cuando el brote esté controlado.

Las aerolíneas Volaris y Aeroméxico no se habían pronunciado respecto a modificaciones en sus políticas de viaje o dinámicas de abordaje al momento de la publicación de esta nota.

Vivaaerobus recomendó a sus pasajeros verificar los requisitos de su vuelo antes de acudir al aeropuerto e informó que cualquier actualización oficial sería comunicada a través de sus canales oficiales.

En el plano internacional, los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos emitieron un comunicado conjunto en el que anunciaron medidas de salud pública coordinadas para contener el brote y evitar casos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Este enfoque coordinado busca proteger a nuestros ciudadanos y a los millones de visitantes, aficionados, atletas y turistas que se esperan durante la Copa Mundial de la FIFA 2026”, señala el documento, aunque sin detallar las acciones específicas de cada país.

Los tres gobiernos indicaron que priorizarán la salud y seguridad de todas las personas al tiempo que esperan mantener el flujo de viajes y el comercio entre las naciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Las medidas adoptadas por los tres países difieren en alcance.

Estados Unidos prohibió la entrada a no ciudadanos que hubieran viajado a la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur en las semanas previas, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ampliaron posteriormente esa restricción a titulares de tarjeta de residencia permanente que hubieran estado en esos territorios en los 21 días anteriores.

Canadá prohibió el ingreso durante 90 días a residentes de esas tres naciones a partir del 30 de mayo de 2026, y estableció una cuarentena obligatoria de 21 días para ciudadanos canadienses, residentes permanentes y otros extranjeros provenientes de las zonas afectadas que no presentaran síntomas.

La Organización Mundial de la Salud declaró el 17 de mayo de 2026 la epidemia de ébola causada por el virus Bundibugyo en la RDC y Uganda como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, sin que ello implique que se trate de una pandemia.

El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, elevó a más de 500 los casos sospechosos y a 220 las muertes vinculadas al brote, con presencia documentada en zonas urbanas como Kampala y la ciudad de Goma, lo que eleva el riesgo de mayor propagación.

La OMS alertó además que solo ha recibido 466 millones de dólares en financiamiento internacional, equivalente a apenas una tercera parte de los mil 400 millones solicitados para atender las emergencias sanitarias en la República Democrática del Congo.

Respecto al desarrollo de una vacuna específica contra la cepa Bundibugyo, Anne Ancia, representante de la OMS en la República Democrática del Congo, indicó que el organismo trabaja con instituciones como la Universidad de Oxford y estima contar con un inmunizante en un plazo máximo de dos meses.

Precisó que se investigan dos moléculas candidatas y recordó que la vacuna previamente aprobada por la OMS protege únicamente contra la variante Zaire, responsable del brote de 2019, pero no contra la cepa actual.

La Secretaría de Salud precisó que el virus Bundibugyo tiene un periodo de incubación de entre 2 y 21 días, se transmite por contacto directo con fluidos corporales o superficies contaminadas, y no se propaga por vía aérea.

El Gobierno federal mantendrá monitoreo y vigilancia epidemiológica en todos los puntos de entrada internacionales para detectar síntomas como fiebre alta, debilidad intensa y dolor muscular, con acciones reforzadas en el marco de la Copa Mundial 2026.

La Organización de Aviación Civil Internacional señaló por su parte que los servicios aéreos internacionales “siguen siendo seguros” pese al brote, aunque exhortó a gobiernos y actores del sector a seguir estrictamente las recomendaciones de la OMS.