Una aeronave Piper Malibu con matrícula XB-MKC se estrelló y se incendió alrededor de las 13:50 horas, sobre la carretera a Nuevo Laredo, frente al Aeropuerto del Norte, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. En la aeronave viajaban cuatro pasajeros y dos tripulantes, quienes fueron valorados en el sitio.

Según los reportes del accidente, la aeronave presentó fallas y presuntamente perdió potencia, por lo que se impactó contra la malla perimetral del Aeropuerto del Norte y terminó envuelta en llamas a un costado de la carretera, en los carriles de sur a norte, es decir, con dirección a Ciénega de Flores. Las versiones sobre el estado de los ocupantes difieren entre las fuentes consultadas: unos reportes iniciales señalaron que las seis personas habrían resultado lesionadas, mientras que otros precisaron que las víctimas no sufrieron lesiones de gravedad y fueron atendidas en el lugar. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del percance ni las condiciones en las que ocurrió.

Los pasajeros fueron identificados como José Luis Villaseñor Sánchez, de 56 años; Armando Ezequiel Mata, de 42; Carlos de Alejandro Castillo Pérez, de 40, y Priscila Guadalupe Carrillo Fragoso, de 36. La tripulación estuvo integrada por David Coronó Cabrero, de 41 años, y Alan Adrián Cuevas Loo, de 25. Al sitio se trasladaron bomberos de Nuevo León y del propio aeropuerto, junto con elementos de Protección Civil estatal y de los municipios de Ciénega de Flores y Salinas Victoria, quienes controlaron el incendio.

La movilización incluyó paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), de la Cruz Roja y de Línea Vida y Rescate, así como personal de Fuerza Civil, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Guardia Nacional (GN) y de la Policía Ministerial, que mantuvieron la zona en resguardo. La carretera a Nuevo Laredo fue cerrada a la circulación en ambos sentidos y registró congestionamiento vehicular por la presencia de las unidades de emergencia y por las maniobras realizadas en el área. Esa vía es una de las más transitadas de la zona metropolitana por su conexión con la frontera hacia Estados Unidos.

El accidente ocurrió un día después de otro desplome aéreo en el norte del país. El 17 de noviembre de 2026, a las 11:40 horas, una aeronave Cessna modelo 500 se precipitó durante el despegue en el Aeropuerto Internacional General Guadalupe Victoria, en Durango, y cayó aproximadamente a 500 metros de la cabecera 03, según un comunicado de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). En ese vuelo, con destino al Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, viajaban dos tripulantes y cuatro pasajeros, de acuerdo con el plan de vuelo citado por la AFAC. El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villareal, informó que el piloto murió y declaró, al ser cuestionado por los medios durante un evento en el municipio de Gómez Palacio: “En este momento ha fallecido el piloto, es un avión privado, iban cuatro pasajeros”.